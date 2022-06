eAwards : le projet technologique le plus innovant de Belgique peut remporter jusqu’à 70 000 euros

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Les candidatures pour le prix belge sont ouvertes jusqu'au 14 juin 2022 et les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur https://eawardsbelgium.be Une fois la période d'inscription terminée, les propositions reçues seront analysées pour sélectionner les demi-finalistes, qui présenteront leurs projets à un jury composé de hauts dirigeants d'entreprises de renom telles que Coca-Cola European Pacific Partners,, Agoria, Commscope, Engie, NN , TotalEnergies, Toyota et UCB qui désigneront ensuite les trois premiers finalistes.Après la sélection, le gagnant sera annoncé lors de la finale des eAwards Belgium 2022. Ce dernier recevra 10 000 euros, ainsi que l'accès à un programme d'accélération personnalisé et un pass pour la finale internationale des Global eAwards qui se tiendra à Madrid.Tout au long de 2022, les eAwards mettent en avant des projets technologiques dans 15 pays d'Europe et d'Amérique latine : Belgique, Brésil, Chili, Colombie, DACH - Allemagne, Autriche et Suisse, Espagne, Pays-Bas, Italie, Mexique, Pérou, Portugal, Royaume-Uni et Roumanie.La meilleure initiative représentera son pays lors de la finale internationale des Global eAwards. La finale aura lieu en octobre, lors de la NTT DATA Talent Week, une semaine où des entrepreneurs internationaux (qui ont un impact sur le monde) et la Fondation se rencontrent. C’est un endroit où toutes les start-ups participantes disposent de différents outils, méthodologies et contacts avec des investisseurs et des experts pour répondre à leurs besoins spécifiques. Dans ce contexte, le projet belge concourra avec les lauréats de 14 pays d'Europe et d'Amérique latine pour un prix supplémentaire de 60 000 euros et un programme d'accélération supplémentaire.L’édition de l’année passée a permis au projet MyPitch de remporter la finale nationale des eAwards. L'application pour la promotion du sport dans les clubs et les ligues d'enfants, l'amélioration de la santé physique et l'interaction sociale dans les environnements locaux a reçu le prix de 10 000 euros et une place dans la finale internationale du concours. Ce projet est rendu possible grâce aux entreprises partenaires et incubateurs: Agoria, Coca-Cola European Pacific Partners, Commscope, Engie, NN, TotalEnergies, Toyota, UCB, NTT DATA et WSL, BlueHealth Innovation Center, Réseau Entreprendre, BeAngels, imec.istart, Womenpreneur Initiative et StartLab Bruxelles.