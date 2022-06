Unit4 annonce lâ€™acquisition de Scanmarket

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Mike Ettling, CEO de Unit4, a déclaré dans le communiqué : « Nous sommes ravis d’avoir ajouté Scanmarket au portefeuille de notre entreprise. Ses capacités de pointe en matière d'achats stratégiques internationaux et ses solutions basées sur le cloud sont reconnues par 324 clients dans plus de 85 pays et ont été saluées par des analystes du secteur tels que Gartner, Info-Tech Research Group et SpendMatters. En plus d'une excellente adéquation technologique, les deux organisations sont culturellement similaires dans la mesure où nous avons développé nos solutions en plaçant les utilisateurs et les personnes au centre de notre action. Nous sommes donc ravis d'accueillir l'équipe de Scanmarket au sein de Unit4. »

Betina Nygaard, CEO de Scanmarket, a pour sa part ajouté : « Scanmarket est centrée sur les personnes. C’est pourquoi, lors de l’examen de cette transaction, trouver un acheteur dont la culture nous correspondait était de la plus haute importance. L’orientation humaine est également essentielle pour Unit4, mais ce n’est pas tout ; l’entreprise partage nos valeurs fondamentales et reconnait la qualité et les compétences de nos collaborateurs. En outre, les deux entreprises se concentrent sur la numérisation et, dans le cas de Scanmarket, sur la transformation de la fonction d'achats. Le rapprochement entre Unit4 et Scanmarket fournira une solution Source-to-Pay complète et apportera une valeur ajoutée aux entreprises de taille moyenne et aux entreprises dans le domaine des achats en amont et en aval. »

Unit4, développeur d'applications cloud d’entreprise, a conclu aujourd’hui un accord définitif concernant l’acquisition de Scanmarket, fournisseur mondial de logiciels clouds Source-to-Contract. Avec Scanmarket, société privée établie au Danemark, Unit4 sera désormais en mesure de fournir aux entreprises un parcours Source-to-Pay unifié en s’appuyant sur ses offres ERP et Procure-to-Pay (P2P) existantes.La suite de solutions de Scanmarket étend la fonctionnalité d'achat transactionnel (P2P) de Unit4, l'acquisition apportant des capacités supplémentaires en matière d'approvisionnement stratégique, y compris le sourcing, l'analyse des dépenses, la gestion des fournisseurs et la gestion du cycle de vie des contrats. Parmi les clients figurent Emirates Flight Catering, NatWest, ISS Facility Services, MacMillan Cancer Support et Kärcher.En plus de soutenir les ambitions de croissance de Unit4, cette opération constitue un investissement important dans la solution ERP de l’entreprise et permettra aux clients de mieux comprendre leurs dépenses, de mieux gérer les fournisseurs et les contrats, et de réaliser des économies sur les achats, avec une expérience client améliorée.Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.