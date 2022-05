Tim Srock, nouveau CEO de Mendix, annonce la stratégie de l’entreprise pour sa prochaine phase d’hypercroissance

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Depuis que M. Srock a rejoint Mendix, d'abord en tant que directeur financier, puis en tant que PDG, la société a plus que triplé en termes de personnel et de revenus. «», confie Tim Srock. «L’écosystème de Mendix s’appuie entre autres sur un programme de partenariats en expansion rapide. Celui-ci a pour but de stimuler la croissance des entreprises en se focalisant sur des technologies et des partenariats de qualité, afin d’accélérer et de simplifier la conception de solutions low-code. Ainsi, Mendix et Amazon Web Services (AWS), ont récemment annoncé le renouvellement de leur collaboration initiée il y a sept ans dans le but de rendre la plateforme disponible sur le marketplace AWS, et de fournir aux clients d’AWS des solutions d’automatisation intelligente pour tous les secteurs d’activité (banque, assurance et industrie incluses).Cet écosystème repose également sur la Mendix Academy, l’App Factory, le pôle Digital Execution Practice, et sur une communauté engagée de 50 millions d’utilisateurs sous licence. En 2021, 230 000 développeurs et plus de 300 partenaires certifiés ont créé 120 000 applications Mendix.La hausse de revenus récurrents annuels (ARR) de plus de 300% enregistrée par Mendix depuis son rachat par Siemens a été alimentée par les ventes auprès d’une grande variété de secteurs, des services financiers à l’assurance, en passant par la vente au détail, les transports, le secteur public et la production industrielle. La plateforme Mendix est en effet un composant clé de Xcelerator, le portefeuille intégré de logiciels et services de Siemens, et est utilisée par des entreprises de toutes tailles pour relever leurs défis et piloter leurs transformations numériques grâce au low-code.Mendix a séduit un grand nombre de clients phares, dont Schaeffler, fournisseur leader de produits pour l’automobile et l’industrie. Ce dernier utilise la plateforme pour rendre ses technologies d’entraînement et de mobilité plus efficaces, intelligentes et durables. En Belgique également, de plus en plus d'organisations s'orientent vers le low-code et le no-code dans le cadre du processus de numérisation. Des organisations telles qu'Agristo et Terumo dans l'industrie manufacturière et l'Agence d'intégration et d'insertion dans le secteur public ont récemment développé des parties de leur organisation ou de leurs offres sur le low-code Mendix.En 2021, Mendix a étendu sa sphère d’activité à la Chine, au Japon, à la Corée et à l’Australie/Nouvelle-Zélande. La société a également renforcé sa présence dans les pays germaniques (Allemagne, Autriche et Suisse), s’est implantée au Moyen-Orient, et a augmenté sa couverture européenne sur plusieurs territoires (France, Italie, Autriche, Suisse et pays nordiques). En tant qu'organisation mondiale, Mendix est active en Belgique depuis plusieurs années avec une équipe locale qui continue à se développer. Parce que les organisations mettent de plus en plus en œuvre le low-code, une forte croissance est perceptible localement.La position de Mendix en tant que leader est reconnue par différents analystes. En 2021, Mendix s’est placé parmi les Leaders du Magic Quadrant de Gartner dédié aux plateformes low-code d’applications d’entreprise pour la cinquième année consécutive, et parmi les Leaders du Magic Quadrant dédié aux solutions de développement multiexpérience pour la troisième année de suite. En outre, la société figure depuis 4 ans parmi les leaders du rapport Forrester Low-Code Wave., déclare Tony Hemmelgarn, président et CEO de Siemens Digital Industries Software.