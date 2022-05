Rapport KuppingerCole : ESET Leader GÃ©nÃ©ral pour ses capacitÃ©s en protection, dÃ©tection et rÃ©ponse

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava, le 24 mai 2022 – ESET, un leader mondial en sécurité numérique, a été nommé Leader Général dans le rapport KuppingerCole Leadership Compass Endpoint Protection, Detection & Response (EPDR) 2022 report, dans lequel ses solutions EPDR ont obtenu le statut de Leader dans toutes les catégories: Product Leadership, Innovation Leadership et Market Leadership. KuppingerCole a analysé les fournisseurs sur base d'une approche corrélée des classements de leadership du marché et des produits, d’où ESET est sorti champion du marché. De plus, sur base d'une vue corrélée des classements Leadership Produits et Innovation, ESET a été désigné comme leader technologique.KuppingerCole, une organisation internationale et indépendante d'analystes, aide les organisations informatiques en définissant des leaders parmi les fournisseurs du marché. Son rapport donne un aperçu spécifique des solutions EPDR des différents fournisseurs. Il couvre les tendances qui influencent ce segment et les capacités essentielles requises des solutions EPDR. Il fournit également des évaluations sur la façon dont les solutions répondent aux attentes.ESET Inspect, analysé dans le rapport, est la base des capacités de détection et de réponse étendues (XDR) d'ESET et, utilisé avec ESET PROTECT , il offre une solution de sécurité complète, optimisée pour faciliter son utilisation. De plus, les dernières évaluations MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations for Enterprise démontrent qu'ESET Inspect fournit une excellente visibilité et un excellent contexte dans toutes les étapes d’une attaque.ESET Inspect, solution compatible XDR, est un outil sophistiqué doté de capacités avancées de chasse aux menaces et de réponse aux incidents. Associé à ESET PROTECT, il offre une visibilité approfondie du réseau, des défenses contre les menaces basées sur le cloud, etc. Dans l'ensemble, ESET a été nommé continuellement (has continuously been named) parmi les meilleurs acteurs ainsi que leader du secteur pour son offre sécuritaire équilibrée en protection, détection et réponse.."Nous sommes honorés d'être reconnus comme un leader dans toutes les catégories du rapport KuppingerCole, car nous croyons en une approche multicouche et haute performance de nos technologies et travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour une solution sécuritaire optimisée et complète», déclare Ignacio Sbampato, directeur commercial d’ESET. « Depuis notre création, nous sommes un pionnier dans le développement de capacités d'apprentissage automatique afin de relever les défis de sécurité numérique les plus difficiles d'aujourd'hui. Cette reconnaissance témoigne de notre volonté incessante de proposer des solutions progressives et innovantes. »Pour plus d'informations sur les résultats d'ESET dans ce rapport, visitez https://www.eset.com/int/business/kuppingercole-leadership-compass-endpoint-protection-2022/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/