Unit4 nomme Tania Garrett Ã  la fonction de Chief People Officer

Unit4, leader des applications cloud d’entreprise pour les organisations centrées sur les personnes, a annoncé aujourd’hui la nomination de Tania Garrett au poste de Chief People Officer. Mme Garrett supervisera la fonction de réussite du personnel de l'entreprise, où elle sera responsable de l'acquisition des talents, de l'apprentissage et du développement, de la rémunération et des avantages sociaux, ainsi que des équipes RH régionales sur le terrain. Tania dépendra directement de Mike Ettling, Chief Executive Officer, Unit4.Forte d'une expérience de plus de vingt ans dans le domaine des ressources humaines, laquelle couvre divers secteurs et régions géographiques au sein d'organisations leaders de leur secteur, Taniaest bien placée pour assurer la direction des RH dans des entreprises internationales à forte croissance. Elle a également guidé des entreprises dans le cadre d'acquisitions et de fusions complexes et a fait ses preuves en matière de conception organisationnelle et de direction d'équipes réparties sur plusieurs sites pour offrir une expérience de haut niveau aux collaborateurs.Tania rejoint Unit4 en partance d’Adobe, où elle a dirigé l’International Employee Experience, qui couvre les régions EMEA, APAC et Japon. Avant de rejoindre Adobe, Tania occupait le poste de Group HR Director pour une société de services juridiques et a réussi à gérer la vente de l’entreprise avec une équipe de direction nouvellement embauchée. Elle a également travaillé pour Experian,Towers Watson et Valspar., a déclaré Mike Ettling, CEO de Unit4.« Je suis ravie de rejoindre Unit4 au moment où nous sortons de la pandémie et où les entreprises cherchent à réorienter leurs priorités vers une croissance durable », a déclaré Tania Garrett, Chief People Officer.