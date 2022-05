Unit4 annonce des bonnes résultats pour T1 2022

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

La Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust, intervient sur un certain nombre de sites dans le comté de Devon, en Angleterre, en fournissant des services hospitaliers spécialisés et d'urgence à environ 400 000 résidents.

Medair, une organisation humanitaire internationale, dont le siège est en Suisse.

Redningsselskapet, la Société norvégienne de sauvetage en mer (NFP), est une association humanitaire nationale dont l'objectif est de sauver des vies, de récupérer des biens et de protéger l'environnement côtier des eaux norvégiennes.

Ragn-Sells, groupe privé de sociétés actives dans la gestion des déchets, les services environnementaux et le recyclage.

SDR Svensk Direktreklam, la plus grande société privée de publipostage de Suède.

etc.venues, exploite plus de 152.400 mètres carrés d'espaces à travers 17 sites situés à Londres, Birmingham, Manchester et New York.

Unit4 a accueilli 23 nouveaux clients au premier trimestre. Actifs dans une multitude de secteurs, les nouveaux clients d’Unit4 sont notamment les suivants :Le lancement de l'ERPx sur le marché a eu lieu en avril 2021. Unit4 compte désormais 126 clients inscrits pour utiliser ERPx, dans toutes les régions et tous les secteurs. Fost Plus et la Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim sont deux des 21 nouveau clientsau T1.En outre, 36 clients au total ont adopté les solutions Unit4 au cours du trimestre., déclare Matt Bagley, CFO de Unit4. « C'est une excellente base pour satisfaire nos ambitions de croissance de cette année, ce que viennent souligner le nombre de nouveaux clients acquis et l'intérêt accru des clients pour le passage au cloud dans tous les secteurs dans lesquels nous opérons – services professionnels, organisations à but non lucratif, enseignement supérieur ou secteur public. »Mike Ettling, CEO de Unit4, ajoute :