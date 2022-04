Blog : PoINT Storage Manager + Appareils Yowie

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Archivage conforme à la législation

Stockage à long terme de données commerciales importantes

De l’espace est libéré sur des systèmes de stockage primaire rapides mais plus coûteux

Le volume de stockage pour la sauvegarde des données actives est réduit

Le temps de récupération est également réduit et le strict respect des calendriers de sauvegarde peut être mis en œuvre plus facilement et plus efficacement

L’augmentation des données exacerbe également des défis plus fondamentaux :Les entreprises de toute taille doivent se conformer aux exigences légales en matière de stockage des données. Les documents, par exemple, doivent être conservés pendant les périodes de conservation prescrites de manière à ne pas pouvoir être modifiés ni supprimés.Ces fichiers sont considérés comme des « données froides » car beaucoup d’entre eux ne sont pas nécessaires aux opérations commerciales quotidiennes et ne nécessitent pas un accès rapide et permanent. La gestion de toutes les catégories de données est aussi importante que leur protection et son impact sur vos coûts de stockage est énorme. Par conséquent, les données froides ne devraient pas consommer d'espace coûteux sur les systèmes de stockage primaires, mais migrer vers un stockage d'archives dédié. Les données stockées dans les archives doivent être protégées contre la suppression et la modification par des mécanismes appropriés et pendant des durées adéquates. Si cette gestion est bien menée, vous obtiendrez une situation gagnant-gagnant :Un autre défi pour toutes les entreprises consiste à optimiser les infrastructures de manière à répondre aux conditions actuelles ainsi qu'à la croissance future des données. Une tâche difficile pour les petites entreprises en particulier parce que les solutions de stockage conventionnelles sont toujours adaptées aux exigences de grandes entreprises. Les volumes de données des PME sont tout simplement trop faibles pour atteindre les capacités minimales des solutions conventionnelles ou paient trop de fonctionnalités dont elles n’ont pas besoin.Cependant, il n'est ni raisonnable ni abordable pour des entreprises d'investir dans une solution surdimensionnée sans objectif concret, afin de répondre aux besoins un jour dans le futur. Les solutions de stockage doivent être adaptées aux besoins actuels et futurs et, surtout, elles doivent pouvoir évoluer avec les volumes de données. En outre, elles doivent répondre aux normes professionnelles tout en fournissant, sans concession, la sécurité nécessaire pour les données, leur conservation fiable et leur archivage conformément à la loi.Les appareils Yowie de Cloudian Hyperstore, ont été conçus pour répondre exactement à ces exigences à partir d’une capacité de 32 To. Les solutions plug-and-play ont été adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises et elles sont opérationnelles en moins de 30 minutes. Tous les modèles Yowie sont entièrement compatibles S3, ils répondent aux meilleurs critères de performance et de disponibilité, et ils répondent aux exigences professionnelles. À mesure que les volumes de données augmentent, des appareils supplémentaires peuvent être ajoutés rapidement et facilement. Ce caractère évolutif permet aux utilisateurs de conserver toute la flexibilité et la maîtrise des coûts.Cette solution clé en main est adaptée et permet à toutes les entreprises disposant de plus petits volumes de données dans la gamme TB d’accéder à une infrastructure optimisée et évolutive répondant aux normes professionnelles. Avec Object Lock et 3+2 Erasure Coding, les appareils Yowie offrent de puissantes fonctions défensives pour la protection des données, la protection contre les ransomwares et l'archivage conforme à la législation sans frais supplémentaires.La combinaison avec la solution de hiérarchisation et d'archivage PoINT Storage Manager permet une intégration transparente des appareils Yowie pour le stockage d'archives. Ainsi, même des PME disposant de volumes de données dans la gamme TB à deux chiffres peuvent accéder à une solution professionnelle pour la gestion du stockage des données, qui met en œuvre les exigences d'archivage et de conformité de manière flexible et rentable.La hiérarchisation du stockage décrit une méthode de gestion des données et du stockage, dans laquelle les données d'une architecture de stockage multi-niveau sont stockées sur le niveau de stockage correspondant à leur utilisation.C’est exactement ce que fait la solution logicielle PoINT Storage Manager : Sur la base de politiques prédéfinies, elle vérifie les fichiers sur les systèmes de stockage primaires. Si les fichiers répondent à certains critères, tels que l'ancienneté ou la date de modification, le logiciel les déplace automatiquement vers le niveau d'archivage.Dans le niveau d'archivage, PoINT Storage Manager assure ensuite l'archivage légal des fichiers au moyen de différentes fonctions.WORM est l’abréviation de « Write once, read many », c’est-à-dire : Si un fichier est stocké avec la protection WORM, il peut toujours être lu. Cependant, il n’est plus possible de le modifier. Avec la fonction WORM, le logiciel garantit que les fichiers sont stockés d'une manière qui ne peut pas être modifiée ; un critère important de l'archivage conforme à la loiPour respecter les délais de conservation, PoINT Storage Manager utilise la gestion dite de conservation. Cette fonctionnalité garantit que les données ne peuvent être ni modifiées ni supprimées pendant la durée spécifiéePoINT Storage Manager offre des fonctions de cryptage et d'authentification pour protéger les fichiers archivés contre tout accès non autoriséEn cas d’audit ou même de procès, les entreprises doivent pouvoir présenter les données archivées rapidement et lisiblement. À cette fin, PoINT Storage Manager stocke les fichiers dans des formats standard. Les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers archivés de manière assez transparente via leur interface utilisateur familièreMais PoINT Storage Manager ne facilite pas seulement la conformité : La fonctionnalité WORM et les fonctions de cryptage, en particulier, augmentent également la protection contre la perte de données due à un ransomware.Les données doivent être stockées de manière fiable et ces normes s’appliquent aux entreprises de toute taille. PoINT Storage Manager et les appareils Yowie offrent la combinaison de stockage parfaite pour les startups et les PME à partir de seulement 32 To.PoINT Storage Manager intègre parfaitement les appareils Yowie pour le stockage d'archives et les utilise comme stockage cible pour la hiérarchisation automatisée des données sur la base des politiques. Ainsi, le logiciel apporte une contribution décisive à l'utilisation plus efficace des systèmes de stockage. Et ce, tout en permettant des économies significatives sur les coûts et les délais pour les sauvegardes. Les fonctionnalités de sécurité combinées de PoINT Storage Manager et des appareils Yowie permettent non seulement aux utilisateurs de mettre en œuvre un archivage conforme à la loi, mais elles sécurisent également les données contre les cyberattaques et les accès non autorisés.Grâce aux capacités disponibles de la famille d'appareils Yowie, une solution sur mesure peut être déployée même pour des volumes de données plus petits, puis adaptée à la croissance individuelle à tout moment en ajoutant simplement d'autres appareils.