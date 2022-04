Journée mondiale de la créativité et de l'innovation : ESET est là pour les protéger

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 21 avril 2022 - Imaginons qu’un bel après-midi de printemps vous décidiez de visiter une galerie d'art. Vous vous habillez, sortez de chez vous et traversez la ville jusqu'à votre galerie préférée. Vous achetez un billet et commencez la visite. Vous voyez l'art, vous pouvez presque le toucher. Vous rencontrerez des gens qui, eux aussi admirent les tableaux et les sculptures.Supposons que ceci ne soit pas la réalité. Il n'est plus nécessaire de se rendre physiquement à la galerie et d’admirer l'art. Nous sommes maintenant dans une ère où les galeries virtuelles deviennent une réalité. L'art numérique gagne en popularité et les jetons non fongibles (Non-Fungible Tokens, NFT) le rendent bien plus rentable pour les artistes.Aujourd’hui, nous sommes habitués à partager et à visionner gratuitement du contenu en ligne, c'est devenu une seconde nature. Et si une œuvre d'art était enrichie d'une fonction unique - un NFT ?Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler des NFT. Mais que sont exactement ces jetons non fongibles ? Il s'agit d'un élément de données numériques, intégré dans un fichier unique pour une œuvre précise. Comme une œuvre d'art physique, une œuvre numérique avec un NFT est non reproductible. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Et c’est cela qui lui donne sa valeur. Ces œuvres ne peuvent être échangées ou remplacées par des pièces similaires de même valeur. Tout comme l'art physique ne peut être échangé contre une pièce comparable de même valeur.Les NFT existent depuis 2015, mais deviennent toujours plus populaires. Nous le devons à la National Basketball Association (NBA) aux États-Unis, qui a commencé à vendre des "NBA Top Shots" en 2020 - de courts extraits non remplaçables de tirs de basket-ball, similaires aux cartes de basket-ball très populaires précédemment. Chaque extrait est unique, a sa propre valeur et ne peut être remplacé par un autre.Ce nouveau développement a le potentiel de révolutionner le monde de l'art. Les NFT agissent comme un certificat numérique, propriété d'une de œuvre d'art. Une fois qu'une œuvre NFT est créée, elle est tokenisée sur une Blockchain. Cela prouve la propriété légale de l'artiste qui a créé la pièce. Et comme une blockchain est sécurisée et difficile à pirater, la propriété peut être suivie assez facilement. Cela aide l'artiste à gagner en popularité et à positionner son art dans le monde. N'importe qui en ligne peut voir son œuvre, même la partager et la copier. On pourrait penser que cela dépasse le but initial. On y a accès gratuitement, on peut la voir et la partager, alors pourquoi payer pour l’œuvre ? L'astuce c’est qu'à moins d'acheter le NFT, on ne peut pas la falsifier. Comme pour l'art physique, on peut en prendre une photo ou même en faire une copie. Mais à moins de posséder la pièce originale avec certificat, la copie/photo n'aura pas la même valeur que l'original.Lorsqu’on achète un NFT, il devient notre propriété et on en fait ce que l’on veut. Toutefois, l'acheteur ne détient aucun droit de propriété intellectuelle (Intellectual Property Rights), tel que le droit d'éditer ou de reproduire. Il s'agit du droit exclusif du créateur.La création d'art numérique repousse les limites auxquelles les artistes sont exposés. Ils peuvent désormais travailler plus librement et de manière plus indépendante. Ils ont le droit de vendre leurs œuvres au prix qu'ils estiment être juste, fixer des conditions avant la vente de leurs œuvres et bien plus encore. Ils peuvent également louer et exposer leur art comme bon leur semble. Cela leur permet aussi de distribuer plus facilement leur art dans le monde entier sans restriction de lieu.Tout cela est fantastique, mais tout progrès numérique comporte des risques. Les NFT sont vendus sur des plates-formes numériques. Elles fonctionnent comme des boutiques en ligne. Les vulnérabilités de ces plates-formes sont souvent causées par des considérations de sécurité insuffisantes lors de leur développement. Une fois découvertes, ces failles deviennent la cible des criminels. Ils peuvent télécharger une œuvre contenant du code malveillant, dévaliser les comptes de personnes ou échanger des NFT à bas prix et les revendre avec profit.Selon HKCERT, il y a eu plusieurs cas de vulnérabilités sécuritaires impliquant des NFT. L'un des plus récents s'est produit en février 2022 lors d'une attaque de phishing sur OpenSea (une plate-forme de commerce NFT). Un cybercriminel a envoyé aux utilisateurs un e-mail d'ingénierie sociale demandant de signer un contrat et d’alimenter son portefeuille en crypto-monnaies. Au total, c’est $ 1,7 million qui a été volé.La plupart des attaques semblent être du phishing (phishing nature). Mais un problème sécuritaire a été trouvé dans OpenSea, une des plates-formes commerciales parmi les plus grandes et les plus populaires dans son genre. En raison de la vulnérabilité, les œuvres d'art NFT pouvaient être vendues à moins de 1 % de leur prix plancher (the price). Cela a causé beaucoup de problèmes aux créateurs.Il n'y a pas de limites à l'innovation et à la créativité. Les NFT et l'art numérique prouvent que le progrès est imparable et qu’il ne doit pas s'arrêter. Le progrès est là pour rester et se développer davantage. Mais le progrès comporte des risques. Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, ESET protège le progrès et le développement. La sécurisation des utilisateurs numériques est sa priorité numéro un, cela signifie qu'elle doit s'assurer que les progrès réalisés par les humains sont protégés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons entrer dans le futur en toute sécurité.