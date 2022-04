Nouveau Windows sur appareils ARM64 - ESET protÃ¨ge le travail et les loisirs

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 4 avril 2022 - Après le lancement de ses nouvelles solutions pour entreprise, ESET a étendu sa dernière technologie aux consommateurs/utilisateurs à domicile et est prêt à protéger leurs appareils Windows sur ARM avec ses produits primés. Les équipes de développement ont consacré beaucoup d'efforts à la réingénierie de la technologie sécuritaire déjà mature d'ESET pour les appareils alimentés par ARM, de plus en plus utilisés tant au niveau professionnel que domestique.Grâce à leur approche multicouche de la protection, les produits ESET Smart Security® Premium, ESET Internet Security et ESET NOD32 Antivirus pour Windows sur ARM offrent une multitude de technologies de prévention et de détection. Une contribution clé à l'extension de ces fonctionnalités a été le retour inestimable des testeurs à domicile pour les produits bêta ARM64. Leurs expériences et idées ont permis aux consommateurs de bénéficier de la même protection primée à laquelle les autres clients d'ESET sont habitués.Tout comme les produits primés pour Windows, la version pour ARM64 (version for ARM64 also includes) inclut aussi ESET LiveGuard, qui fournit une couche de protection proactive supplémentaire contre des types inédits de menaces, protégeant les utilisateurs avant que le maliciel n'ait la possibilité d'entrer en action. Une autre fonctionnalité est l'adjonction de Password Manager, entièrement repensé pour une sécurité améliorée et une expérience encore plus conviviale.La plate-forme ESET Home, conçue pour la gestion sécuritaire en déplacement, supporte ces améliorations importantes. Elle permet aux utilisateurs d'ajouter, de gérer et de partager des licences avec leur famille et leurs amis, et de gérer l'antivol, le contrôle parental et le gestionnaire de mots de passe via un portail Web. ESET Home supporte directement les utilisateurs ARM64 qui ont choisi de protéger la progression offerte par des appareils mobiles «Always On» (utilisés en continu).Alors que nous sommes nombreux à utiliser nos appareils personnel dans le cadre actuel du télétravail/travail hybride, les technologies ESET reflètent encore mieux la protection supplémentaire exigée par les utilisateurs hautement mobiles et leurs besoins informatiques. Qu'il s'agisse de se déplacer entre réseaux publics et privés ou de gérer des appareils « en visite » sur notre réseau domestique, les nouveaux produits reconnaissent qu’« Always On » risque également d'être «toujours vulnérable ».Les risques sont étayés par des recherches impressionnantes illustrant que les menaces ciblant les employés en télétravail (threats targeting employees working remotely) ont considérablement augmenté. Et, grâce à une étude faite auprès de ses clients, ESET sait que les ménages n’ont souvent qu’une seule personne chargée de la sécurité informatique de toute la famille. Il est donc crucial de disposer d'une solution offrant une gestion sécuritaire facile à utiliser et à portée de main de l'administrateur domestique.Lorsqu’on envisage de passer sur ARM, il faut aussi songer à la sécurité fournie par une solution sécuritaire mature pour le consommateur. Pour en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations dans la dernière version des solutions ESET grand public, rendez-vous sur www.eset.com