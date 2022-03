Triangle Strategy

Le jeu de stratégie développé par Artdink en collaboration avec Square Enix, arrive en Europe grâce à Nintendo. Ll'univers du jeu se situe dans un contexte où trois grandes puissances régnant sur le continent de Norzélia sont entrées en conflit il y a des années : le duché d'Aesfrost, principale puissance dans le domaine du fer, les terres sacrées de Hyzante, qui détient le monopole du sel, et le royaume de Glenbrook, stratégiquement positionné pour être une grande puissance commerciale. Ce conflit, connu sous le nom de Guerre du sel et du fer (car il tournait autour de la possession de ses deux éléments), a entraîné de nombreuses pertes regrettées par tous. Ainsi, des années plus tard et dans un contexte de paix relative, nous jouerons dans cette histoire un seul personnage : Serenor de Wolffort, héritier d'une des grandes maisons de serviteurs du Royaume de Glenbrook. Ainsi, Serenor aura des liens avec différents personnages, ses principaux alliés étant le prince Roland de Glenbrook (son meilleur ami), la jeune Frédérica d'Aesfrost (sa fiancée) et Bénédict Pascal, majordome de la famille Wolffort, qui lui servira de guide étant donné sa grande expérience. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, lui et ses plus proches alliés devront faire face à la nouvelle flambée d'un conflit qui les dépasse, et auquel ils devront essayer de survivre du mieux qu'ils peuvent : dans un monde plein de trahisons où tout vous dépasse, vous devrez faire preuve de stratégie pour vous en sortir et récupérer votre survie et celle des vôtres.Tout au long des chapitres du jeu, toutes sortes de décisions morales nous seront présentées et nous devrons y faire face en faisant différents choix. Le jeu aborde des thèmes très matures, et son histoire est l'une des plus intéressantes que nous ayons rencontrées dans un autre jeu Nintendo Switch. Il sait construire une intrigue très riche, qui nous fait nous demander ce qui va se passer ensuite et quelles sont les véritables intentions de chaque personnage. De plus, comme il s'agit d'une intrigue avec plusieurs bifurcations, le jeu est très rejouable. En fait, sans entrer dans des spoilers supplémentaires, nous pouvons vous dire qu'il y a plusieurs fins possibles, ainsi qu'un New Game+ disponible à la fin de notre première partie. Tout est conçu pour tirer le meilleur parti de la prémisse que nous offre Triangle Strategy, et cela en fait un jeu qui peut devenir un excellent puits d'heures pour les amateurs de jeux de stratégie qui présentent des histoires riches.Le gameplay de la Triangle Strategy est le suivant. D'une part, on nous racontera une histoire étendue en chapitres avec une bonne quantité de dialogues doublés en japonais et en anglais. D'autre part, il y aura des batailles au tour par tour (nous y reviendrons plus tard) dans lesquelles nous devrons démontrer tout notre potentiel de combat. Et entre les deux, nous aurons accès à la fois à des phases d'exploration (dans lesquelles nous pourrons parcourir des scénarios fermés en recueillant des informations auprès d'autres personnages et en obtenant des objets) et à des phases de décision importantes. En ce qui concerne ce dernier point, de temps en temps, nous serons confrontés à des choix majeurs, influençant l'intrigue, que nous effectuerons par le biais d'un processus démocratique dans lequel tous nos alliés voteront à l'aide d'une balance. Dans ces segments, nous devrons faire de notre mieux pour essayer de les convaincre de voter de la manière qui nous semble la plus juste. Parfois, ils nous écoutent, mais pas toujours. Tout dépendra de nos capacités de persuasion. Au final, c'est ce que votera la majorité (qui ne doit pas nécessairement correspondre à ce que nous voulons) qui choisira la direction dans laquelle l'intrigue évoluera. Lorsque nous parlons de Triangle Strategy, nous parlons, après tout, d'un jeu de stratégie. Par conséquent, l'un de ses points les plus développés devrait être le combat au tour par tour. Dans ceux-ci, nous utiliserons différentes unités avec leurs classes respectives, des armes et des compétences (épées, magie, archerie, compétences de renfort ; il y a tout...) et les conditions spéciales du terrain pour obtenir la victoire. En ce sens, tout est très bien développé et intéressant.Cependant, la vérité est que, malgré tout, c'est peut-être le combat que nous avons le moins apprécié dans le jeu. Principalement parce qu'ils sont un peu plus lents que d'autres séries de stratégie comme Fire Emblem. Par exemple, dans cette aventure, on ne nous donne pas la possibilité d'avancer les tours automatiquement (seulement d'augmenter un peu la vitesse du tour de l'ennemi). De plus, comme l'action de nos unités et celle des unités ennemies sont imbriquées (contrairement à Fire Emblem, où il y a un tour ennemi et un tour allié), le développement des tours est un peu plus dense et lourd qu'il ne devrait l'être. Le jeu introduit différentes mécaniques caractéristiques (comme la détermination de l'orientation de chaque unité que nous déplaçons à chaque tour) qui ajoutent une valeur stratégique à l'action et nous font réfléchir à chaque mouvement afin d'avoir un avantage tant défensif (éviter d'être attaqué par derrière et de subir plus de dégâts que d'habitude...) qu'offensif (enchaîner les attaques en se positionnant devant et derrière les unités ennemies). Cependant, tout finit par devenir si complexe que chaque chapitre finit par devenir une partie d'échecs à part entière, où les pièces sont nos alliés. Le jeu introduit différentes mécaniques caractéristiques (comme la détermination de l'orientation de chaque unité que nous déplaçons à chaque tour) qui ajoutent une valeur stratégique à l'action et nous font réfléchir à chaque mouvement afin d'avoir un avantage tant défensif (éviter d'être attaqué par derrière et de subir plus de dégâts que d'habitude...) qu'offensif (enchaîner les attaques en se positionnant devant et derrière les unités ennemies). Cependant, tout finit par devenir si complexe que chaque chapitre finit par devenir une partie d'échecs à part entière, où les pièces sont nos alliés.En dehors des combats, nous ne pouvons pas finir de parler du gameplay sans mentionner quelques autres mécanismes très importants pour le développement de l'histoire : sur la carte du jeu, en plus de sélectionner les chapitres, nous pourrons de temps en temps effectuer des missions secondaires qui sont fortement recommandées pour faire monter en niveau nos troupes dans des combats optionnels. En outre, nous aurons également la possibilité d'accéder à des histoires de personnages, des histoires courtes qui nous aideront à gonfler nos rangs avec de nouvelles recrues qui, après avoir été présentées avec une histoire courte qui nous donnera un certain contexte sur elles, fourniront à notre équipe une bonne variété de compétences de toutes sortes. Gardez ces deux options à l'esprit, car vous en serez reconnaissant lorsque les batailles les plus difficiles se présenteront ! Un lieu essentiel pour notre aventure sera le camp, auquel on peut accéder entre les chapitres via le menu du jeu. Cette base d'opérations s'agrandira au fur et à mesure de la progression de l'histoire, et c'est là que Serenor pourra s'entraîner, s'approvisionner, améliorer ses alliés et bien plus encore. Nous vous recommandons de visiter le camp fréquemment, car il sera votre principal outil pour obtenir toutes sortes de ressources qui vous aideront à affronter l'aventure.En ce qui concerne l'aspect audiovisuel du jeu, nous n'avons aucune plainte à formuler. Visuellement, le traitement 2D-HD dans lequel l'histoire est racontée est superbe. Tout ressemble à un modèle miniature, et on nous présente un style artistique nostalgique dont on ne se lasse pas. Si vous pensiez que des jeux comme Octopath Traveler étaient magnifiques, celui-ci ne vous décevra pas non plus. En outre, chaque personnage a une belle illustration à laquelle vous pouvez accéder (ainsi que sa biographie) en appuyant sur le bouton X lorsqu'il parle. En plus de cette fonctionnalité, un historique des dialogues est disponible à tout moment, un autre outil essentiel au cas où vous seriez perdu à un moment donné de l'histoire. Le système de sonorisation est également à ne pas manquer. D'une part, le doublage japonais (celui que nous avons testé) est exemplaire et plein de feeling. D'autre part, la bande sonore est exceptionnelle et constitue sans aucun doute l'un des meilleurs aspects du jeu. De nombreux thèmes sont très évocateurs et accompagnent bien l'action. Sur le plan technique, il est vrai que nous avons connu quelques ralentissements, notamment au début des combats, rendant l'expérience un peu maladroite. Cependant, ce n'est rien qui ait terni le développement des combats ou notre plaisir du jeu. En termes d'accessibilité, le jeu dispose d'un certain nombre d'options bienvenues, comme la possibilité de changer le niveau de difficulté à tout moment, allant de très facile à difficile, en fonction du défi que chaque joueur recherche au cours de sa progression dans le jeu. Par ailleurs, si vous souhaitez l'essayer, nous vous rappelons que vous disposez déjà d'une version d'essai du jeu sur l'eShop qui comprend les trois premiers chapitres de l'aventure.Avec ses forces et ses faiblesses, Triangle Strategy est un jeu fait avec beaucoup de cœur. Une histoire très mature et intéressante, avec des combats profonds où la stratégie est essentielle. Il est vrai que sa proposition s'adresse principalement à un type de joueur très spécifique, et que pour certains son cycle de jeu peut devenir quelque peu répétitif, mais ses grandes valeurs audiovisuelles et les points où il brille le plus en font un jeu qui vaut vraiment la peine. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau Fire Emblem, Triangle Strategy peut être différent de ce que vous attendez. Cependant, le fait d'être différent ne le rend pas moins bon. En bref, Triangle Strategy est le meilleur jeu de rôles tactique de ce début d'année, et si vous vous attachez à son histoire, vous aurez des dizaines d'heures de jeu bien utilisées.