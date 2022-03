ESET actualise son portefeuille de produits pour protéger encore mieux les entreprises dans leur parcours numérique

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava - Luxembourg, le 30 mars 2022 – ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a annoncé une mise à jour de sa gamme de produits entreprise afin d’aider les organisations de toutes tailles à empêcher les cybercriminels de dévaster leurs réseaux. La plate-forme ESET PROTECT a subi de nombreuses modifications pour aider les gestionnaires informatiques à gérer encore mieux les risques sécuritaires dans leurs environnements. La solution populaire de détection et de réponse aux terminaux (EDR) ESET Enterprise Inspector est disponible à partir du cloud et a été rebaptisée « ESET Inspect Cloud ». En outre, plusieurs solutions pour terminaux sous Windows, macOS et Android ont également subi des modifications significatives.Depuis plus de 30 ans, ESET investit massivement dans plusieurs couches de technologies propriétaires qui empêchent les violations de terminaux et systèmes de ses clients, par des menaces connues et inconnues. « Nous sommes une force pour le progrès que nous offre le numérique. Notre objectif : fournir la sécurité numérique pour le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes d'une organisation », commente Pavol Balaj, directeur de segment chez ESET. « Aucune entreprise moderne, grande ou petite, ne peut survivre sans une réponse efficace à une faille informatique. En utilisant les puissantes technologies de prévention, de détection et de réponse qu’ESET fournit sous la forme de sa plate-forme extensible ESET PROTECT, les entreprises bénéficient de la protection multicouche la plus efficace et la plus dense du secteur. »Le tout nouveau ESET Inspect CloudESET Inspect Cloud est un outil sophistiqué basé cloud, qui permet à la plate-forme ESET PROTECT d'évoluer vers une solution étendue de détection et de réponse (XDR - Extended Detection and Response) pour des capacités de sécurité et de gestion de risques au niveau entreprise. Cela comprend la chasse avancée aux menaces, la réponse aux incidents, la visibilité complète du réseau, la défense contre les menaces basées cloud et bien plus. ESET Inspect Cloud identifie le code malveillant post-exécution, tandis qu'ESET PROTECT donne à l'utilisateur une visibilité complète de la réponse.Le tout nouveau ESET PROTECTLa plate-forme ESET PROTECT a été améliorée avec comme objectif principal d'aider les gestionnaires informatiques à mieux gérer les risques sécuritaires dans leurs environnements. Tout d'abord, un mécanisme de mise à jour automatique garantit que tous les agents ESET Endpoint et les solutions implémentées sont toujours à jour, ce qui allège la tâche des gestionnaires. Ensuite, une intégration approfondie d'ESET Inspect Cloud et de la plate-forme ESET PROTECT permet une expérience bien plus fluide, avec des tableaux de bord redessinés et des déploiements plus rationalisés. De plus, ESET PROTECT offrira désormais un tableau de bord pour ESET LiveGuard Advanced, une solution avancée de défense contre les menaces avec un sandboxing cloud inclus dans une de ses couches, analysant les fichiers suspects soumis par les terminaux pour détecter les menaces nouvelles ou inédites.Afin que les administrateurs puissent mieux défendre les entreprises à l'ère du télétravail, ESET PROTECT inclura le nouveau module de protection contre les attaques par force brute et ce pour les produits Endpoint Security pour Windows. En combinant les données de réputation du cloud avec des systèmes de devinette de mot de passe et de pot de miel (honeypot), le module Brute-Force Attack Protection d'ESET bloque les tentatives d'infiltration répétitives. Enfin, avec la croissance attendue du matériel ARM64 en raison de l'augmentation des demandes de traitement des nouvelles technologies - écrans haute résolution, jeux 3D réalistes et reconnaissance vocale - ESET Endpoint Security et ESET Endpoint Antivirus proposeront des versions ARM64.De plus, une nouvelle fonctionnalité de contrôle Web dans ESET PROTECT Cloud permet aux gestionnaires de réguler l'accès des employés aux sites Web à partir de leurs appareils Android mobiles. Avec des catégories intégrées et des règles personnalisées, les gestionnaires peuvent mettre sur liste noire, liste blanche ou avertir à propos d’URL qui mènent à des sites au contenu préjudiciable.Pour les utilisateurs de Mac, ESET a publié une nouvelle version d'ESET Endpoint Antivirus, construite sur une architecture de micro services qui remplace la version monolithique d’avant. Ainsi, ESET Endpoint Antivirus a une conception multithread améliorée pour une analyse plus rapide. Il est plus stable car les composants défaillants peuvent redémarrer automatiquement au lieu de faire planter toute l'application. Il a une meilleure isolation sécuritaire car les composants peuvent s'exécuter avec des droits d'utilisateur non privilégiés et il est compatible avec les appareils Apple M1 via Rosetta 2.Pour les entreprises qui ne disposent pas d’expertise interne pour leur fournir une protection optimale, les services professionnels d'ESET complètent les différentes mises à jour de leurs solutions sécuritaires. Les organisations peuvent utiliser les outils et les connaissances de l'équipe d'experts pour diagnostiquer et résoudre les défis sécuritaires propres à leur entreprise. Ainsi, c’est le progrès qui est protégé. ESET propose un catalogue de services, allant de la mise en œuvre et de la personnalisation à la formation et à l'assistance. Les organisations peuvent tirer pleinement parti de services tels que Managed Detection & Response d'ESET sans devoir constituer une équipe interne d'experts en cyber-sécurité ou maximiser leur sécurité en ajoutant une "deuxième paire d'yeux" pour compléter leur équipe existante.En tant qu'entreprise privée, ESET a toujours adopté une approche scientifique axée sur la sécurité, avec l'adoption précoce de l'apprentissage automatique et de la puissance du cloud computing pour développer ses systèmes mondiaux de renseignement sur les menaces. La société a été nommée en permanence (has continuously been named) un des meilleurs acteurs et un leader de l'industrie pour ses solutions d’entreprise."Avec les différentes mises à jour de nos produits, nous avons créé une multitude de systèmes de diagnostic afin d’empêcher les codes malveillants de pénétrer dans le réseau de l'entreprise. Lorsqu'une menace est identifiée, nos technologies détectent et réagissent - tout en tenant les organisations informées. Dans le monde entier, les systèmes d'ESET sont alors immédiatement prêts à rechercher des menaces similaires. Il s’agit de sécurité par les nombres ,» ajoute Balaj.