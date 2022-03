Envie d’un nouveau job ? Découvrez 10 emplois bien payés mais qui (étonnamment) intéressent peu de candidats

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Chef de projet (Salaire annuel brut moyen : 61.061 €)

Directeur de site (Salaire annuel brut moyen : 53.813 €)

Contrôleur de gestion (Salaire annuel brut moyen : 59.265 €)

IT Project manager (Salaire annuel brut moyen : 53.431 €)

Gestionnaire de projet (Salaire annuel brut moyen : 60.127 €)

Consultant en recrutement (Salaire annuel brut moyen : 52.884 €)

Responsable informatique (Salaire annuel brut moyen : 58.137 €)

Contrôleur (Salaire annuel brut moyen : 56.380 €)

Account Manager (Salaire annuel brut moyen : 51.154 €)

Développeur (Salaire annuel brut moyen : 57.073 €)

Il s'agit de jobs dont le salaire annuel brut moyen est supérieur à 50.000 euros. Pourtant, très peu de personnes cliquent sur leurs offre d’emploi : Indeed, première plateforme de recrutement mondiale et n°1 en Belgique, constate entre moins 60% et moins 90 % de clics par rapport à l’ensemble des autres postes vacants.Le top 10 de ces offres d'emploi assorties d’un bon salaire mais qui recueillent peu d'intérêt de la part des candidats, est le suivant :« Nous constatons un intérêt limité pour un nombre important d'emplois spécifiques qui exigent un certain niveau de formation. Cela peut indiquer, qu’en général, les personnes ayant le bon profil ne cherchent pas à changer d’employeur. Ce qui laisse bien sûr de grandes opportunités à ceux qui sont prêts au changement et à une reconversion. Le fait que ces postes vacants offrent un salaire attractif peut certainement jouer un rôle dans cette réflexion », déclare Arjan Vissers, responsable de la stratégie chez Indeed.