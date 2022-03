Les dernières découvertes d’ESET sur la cyberguerre expliquées aux étudiants de la Haute Ecole Thomas More

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Cette année, les 45 étudiants en deuxième année de la section IT Factory, campus de Geel, spécialisation Cloud & Cyber Security, ont pu assister à une conférence de Guillaume Tailliez, Product and Customers Technical Manager d'ESET Belgique – Luxembourg. Cette conférence a eu lieu grâce à la bonne collaboration entre la haute école et l'entreprise. De plus, Guillaume Tailliez dispose d’une vaste expérience dans le domaine car il est régulièrement sollicité par les écoles spécialisées pour présenter les dernières recherches en cyber-sécurité aux étudiants en informatique.Le thème de la conférence était "L'étude des cyber-menaces en Ukraine au cours des dernières années, en relation avec la guerre actuelle". Aujourd'hui, nous savons que la guerre ne se fait plus seulement avec des armes, mais aussi par cyberattaques et maliciels qui agissent comme des bombes numériques.Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chercheurs d'ESET ont découvert trois nouveaux types de maliciels dont le code ne correspond pas aux logiciels connus précédemment. Le dernier en date détruit les données et vient d’être découvert dans un certain nombre d'organisations. Ainsi, pour les étudiants, futurs spécialistes de la cyber-sécurité, les informations données par l'entreprise étaient extrêmement importantes et les derniers éléments découverts par ESET ont bien entendu été abordés lors de la conférence. L’entreprise détient la plus grande part de marché en Ukraine et dispose d’une télémétrie très précise concernant les maliciels dans la région, ce qui lui permet de protéger encore mieux ses clients au niveau mondial.Créée il y a plus de 30 ans, avec son siège à Bratislava, en Slovaquie - membre de l'UE depuis 2004 - ESET occupe une position privilégiée. Elle adhère aux valeurs européennes et est active avec succès dans le monde entier. Elle est l'une des premières sociétés de sécurité informatique à avoir obtenu le label “Cybersecurity Made in Europe” Made in Europe" de l'ECSO (European Cyber Security Organisation). Ce label reconnaît les capacités et l'engagement d'une entreprise à protéger les citoyens, les entreprises et les organismes gouvernementaux contre les cyber-menaces.Au niveau de l'UE, ESET a établi des partenariats avec les secteurs public et privé. Cela a conduit à des collaborations en recherche pour de grands projets scientifiques européens et avec des organismes de sécurité chargés de protéger le monde numérique. L'entreprise a également aidé la police, entre autre par le biais du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol (European Cybercrime Centre), ce qui a débouché sur des perturbations mondiales et le démantèlement d'importantes opérations de botnet.