ESET au cœur de la sécurité numérique européenne

Heureusement, lorsque des valeurs fondamentales sous-tendent les bases d’une institution (qu'il s'agisse d'une entreprise ou même d'une entité politique), les résultats sont plus solides. Un regard sur les origines d'ESET, créée il y a plus de 30 ans, peut amener une question opportune : "La route empruntée par ESET, loin des hubs informatiques mondiaux traditionnels et sans le bénéfice du capital d’actionnaires publics, l’a-t-elle préparée de manière unique pour ce moment?"Une vision européenne unique de la sécurité numériqueAyant son siège social à Bratislava, en Slovaquie - membre de l'UE depuis 2004 - ESET est la première entreprise slovaque et l'une des premières sociétés de sécurité informatique, à recevoir le label "Cybersecurity Made in Europe" (“Cybersecurity Made in Europe”)d’ECSO (European Cyber Security Organisation - Organisation Européenne de la sécurité). Le label reconnaît les capacités et l'engagement d'une entreprise à protéger les citoyens, les entreprises et les organismes gouvernementaux contre les cyber-menaces. Il souligne également la qualité et les valeurs des fournisseurs de sécurité qui répondent aux critères.Au niveau des États membres de l'UE, ESET Allemagne a reçu le label de confiance “IT Security Made in Europe” de TeleTrust, la plus grande association allemande de sécurité informatique. ESET, un pionnier de la cyber-sécurité et le plus grand fournisseur de sécurité informatique basé dans l'UE, a rejoint l'initiative en signant la déclaration de conformité soulignant son engagement envers la protection des données de l'UE et en fournissant des technologies sécuritaires informatique fiables.Le label « IT Security Made in Europe » de TeleTrust stipule que, pour être pris en considération, une entreprise doit offrir des solutions sécuritaires informatique fiables qui ne contiennent aucun accès caché (pas de « backdoors »). Ede plus, la recherche et développement de l'entreprise en matière de cyber-sécurité doivent avoir lieu dans l'UE et l'entreprise doit répondre aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE.Pont pour une Europe tournée vers l'avenirLes labels et les récompenses ne valent que si des efforts sont démontrés. Ceci s'applique aux individus, aux groupes, aux entreprises et aux syndicats. Depuis plus de 30 ans, ESET œuvre pour garantir la protection des internautes et leurs progrès sociaux, scientifiques et technologiques (scientific and technological progress) dans un monde toujours plus numérique. Au niveau de l'UE, ESET a créé des partenariats avec les secteurs public et privé, en s'appuyant sur l'expertise des deux. Ceci s'est étendu à des coopérations en recherche avec des grands projets européens dans le domaine des sciences et à des collaborations avec des organisations sécuritaires chargées de protéger le monde numérique.Pour n'en citer que quelques-unes, ESET a mené des recherches approfondies sur les maliciels tels que Kobalos et Windigo en collaboration avec des organismes scientifiques et de recherche continentaux. L’entreprise a également aidé les forces de l'ordre, par exemple, via le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d'Europol (European Cybercrime Centre), résultant en perturbations et suppressions mondiales (takedowns of major botnet)d'opérations majeures de botnet.ESET occupe une place unique dans la fourniture sécuritaire sur le continent, détenant même la plus grande part de marché en Ukraine. Cela lui permet de fournir une télémétrie précise sur les maliciels affectant la région et augmente la protection des clients dans le monde entier.En matière de recherche sur les maliciels et de R&D sur les produits, sa position lui offre des capacités approfondies et lui permet de lutter contre la cybercriminalité et la cyber-agression à l'échelle mondiale (company to fight against cybercrime and cyber-aggression), même dans les moments les plus difficiles.Au cours des dernières semaines on a constaté un grand intérêt pour les nouveaux États membres de l’EU et en particulier pour leur vitalité continue et leurs capacités à comprendre ce qui se passe en Ukraine et ce que cela révèle à la fois sur la sécurité physique et numérique de l'Europe. Si vous désirez des informations concernant la crise en Ukraine, visitez UA Crisis - ESET Response Center, https://www.eset.com/int/ua-crisis/. Pour en savoir plus sur les recherches d'ESET, visiter WeLiveSecurity et ESET Research's Twitter page Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l'entreprise, visitez ESET corporate blog.Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités d'ESET en matière d'affaires gouvernementales, veuillez-vous rendre sur dedicated page. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/