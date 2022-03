ESET partenaire d’Intel pour améliorer la sécurité des terminaux par la détection matérielle de ransomware

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava, le 3 mars 2022 - ESET, leader en plates-formes de protection pour terminaux, ayant son siège dans l’UE, va intégrer la technologie de détection de menaces Intel® - Intel® TDT- dans sa suite sécuritaire multicouche.Compte tenu la nature complexe et évolutive des rançongiciels, menaces toujours plus redoutables pour le travail et la vie personnelle de ses clients, ESET va améliorer ses technologies de détection avec une détection des rançongiciels que seul le matériel Intel peut offrir. Les innovations technologiques générant souvent de nouveaux outils pour la croissance et la sécurité soutenues des PME, l'intégration d'Intel TDT signifie que le logiciel sécuritaire pour terminaux d’ESET exécuté sur des PC Intel offrira une protection supérieure contre les rançongiciels.« Cette collaboration reconnaît l'amélioration immédiate de la protection contre les rançongiciels que l'intégration de la technologie matérielle de détection des rançongiciels d'Intel va permettre. Exploiter la télémétrie au niveau du processeur est une mesure efficace pour un meilleur suivi de l’encryptage malveillant. Dès lors, pour ESET, cela signifie exposer les rançongiciels car ceux-ci essaient d'éviter la détection en mémoire. ESET a toujours favorisé une approche multicouche et en ajoutant la couche de silicium, nous soulignons que la sécurité basée sur le matériel est la prochaine étape dans la lutte contre les menaces », explique Előd Kironský, responsable des solutions Endpoint et Technologies Sécuritaires chez ESET.En raison des effets dévastateurs des attaques de rançongiciels passées et de la complexité croissante du maintien de la sécurité des terminaux, les rançongiciels restent une préoccupation majeure. Afin de résoudre ce problème, l'intégration des améliorations en détection de rançongiciels aux solutions sécuritaires pour terminaux d'ESET fournira une meilleure immunité à la plupart des contournements de détection. De plus, avec l'évolution et les progrès continus en apprentissage machine d’Intel® TDT, la capacité des solutions ESET pour détecter les variantes en rançongiciels progressera en simultanément.Pour ESET et ses clients, l’intérêt de cette collaboration réside dans les avantages parallèles à l'utilisation des modèles d'apprentissage Intel® TDT pour aider à détecter des rançongiciels et à télécharger simultanément ces demandes de traitement sur le contrôleur graphique intégré (GPU) d'Intel, tout en conservant les performances élevées du système.« Le faible impact sur les performances système est un point auquel ESET a toujours accordé la priorité dans son architecture multicouche et constitue un argument de vente clé pour beaucoup de nos clients. Tirer parti de la technologie qui peut nous aider à prévenir et à protéger encore mieux, tout en préservant les performances, est un choix ou tout le monde est gagnant », déclare Kironský.Les avantages de cette intégration seront disponibles dans une prochaine version des produits pour terminaux d'ESET. Dans la première version, ESET se concentrera sur les terminaux pourvus d’Intel Core ™ et les PC basés Intel vPro Windows 9e génération et plus récents, bénéficiant d' Intel® TDT prêt à l'emploi.« Les rançongiciels ont un impact tant sur les petites que les grandes entreprises et peuvent avoir des retombées économiques à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux de nous associer à ESET qui a un véritable déploiement mondial. L’optimisation d’ESET contre les rançongiciels fonctionnera à la fois sur Intel vPro Enterprise et nos nouveaux Intel vPro Essentials pour PME. Ceci offre une suite matérielle et logicielle convaincante, proposant une sécurité adaptée aux entreprises de toutes tailles. Celle-ci sera encore plus efficace lorsque le logiciel ESET est exécuté sur des PC Intel. Il s’agit d’une avancée majeure qui permettra d’inverser la tendance des rançongiciels », a déclaré Carla Rodriguez, Senior Director Ecosystem Partner Enablement chez Intel Corp.A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/