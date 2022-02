La neobanque bunq sâ€™associe Ã  Birdee pour le lancement de son offre dâ€™investissement sur mobile

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Depuis une semaine, la banque mobile bunq propose une nouvelle fonctionnalité : « Easy Investments ». Celle-ci permet à ses clients de placer leur argent de façon régulière et très simple, via leur smartphone, dans des supports respectueux de l’environnement. Une offre conçue en association avec la fintech Birdee.Depuis l’application bunq, les utilisateurs peuvent ouvrir en quelques minutes un sous-compte personnel. Ils ont plusieurs possibilités incluant le choix d’arrondir systématiquement leurs paiements pour diriger une somme vers ce compte à chaque dépense ; ou le versement d’un montant fixe chaque mois dans le cadre de leur stratégie d’épargne.Trois types d’investissement permettent de faire travailler leur argent sans aucun effort : « Moins de risque » (perspective de rendement plus faible), « Un certain risque » (stabilité du rendement), ou « Vegas baby ! » (risques et perspectives de rendement plus élevés). Ces différents portefeuilles sont proposés en fonction du profil de risque du client qui est invité à répondre à un rapide questionnaire à l’ouverture.Pour la mise en place de « Easy Investments », bunq a fait appel à l’offre Birdee-as-a-Service de Birdee. La fintech créée en 2016 est issue de la sociétéGambit Financial Solutions, dans laquelle le groupe BNP Paribas Asset Management a acquis une participation majoritaire en 2017. Elle a conçu cette solution pour prendre en charge de bout en bout la gestion de patrimoine externalisée des établissements financiers via APIs : création et gestion de portefeuilles d’ETF sélectionnés sur des critères environnementaux et sociétaux ; conception des algorithmes d’optimisation et de rebalancement ; élaboration d’un parcours client 100% digital....Pour la banque mobile bunq, Birdee a dû adapter sa technologie pour permettre l’investissement sur de faibles montants (à partir de 10 euros sur les opérations), une offre unique à ce jour en Europe., déclare Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions., complète Gaël Minon, directeur de Birdee., affirme Ali Niknam, CEO de bunq.