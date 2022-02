Unit4 nomme Tom Ascroft en tant que Chief Information Security Officer

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Unit4, leader en logiciels de cloud computing pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Ascroft en tant que Chief Information Security Officer (CISO). En tant que CISO, Tom sera responsable de la cybersécurité de Unit4 à l'échelle mondiale, en identifiant les menaces de sécurité émergentes et en développant des stratégies, des politiques, des contrôles globaux et une culture de sécurité organisationnelle qui sont essentiels pour les atténuer.Tom a rejoint Unit4 après avoir travaillé à l'Université du Surrey où il a occupé le poste de Chief Information Security Officer, transformant et remodelant l'offre de cybersécurité avec le département des services informatiques, contribuant ainsi à améliorer les résultats de l'enquête nationale sur les étudiants au Royaume-Uni. Auparavant, Tom a occupé le poste de Director of Information Security dans la région EMEA pour Avanti Communications, puis celui de Head of Information Security Consulting pour Legal & General PLC au Royaume-Uni, couvrant les demandes de sécurité de l'information, 3rd party Cyber assurance, Penetration Testing ainsi que l'Application Testing.Tom est titulaire d'un MBA de la Warwick Business School et possède une expérience variée de plus de 24 ans dans de nombreux secteurs, ce qui le place dans une position unique pour comprendre les divers besoins de la vaste clientèle de Unit4.Comme Unit4 continue à investir dans ses capacités de sécurité, les clients bénéficieront de l'élargissement de leurs propres équipes informatiques internes, de l'augmentation et de l'exploitation de l'expertise de Unit4, et de la création d'un « up-time » plus fiable, avec l'assurance des procédures de sécurité internes de Unit4.Commentaires sur l'actualité :« Je suis ravi d'accueillir Tom chez Unit4 à un moment où l'entreprise connaît une croissance et une expansion importantes », a déclaré James Shand, Chief Customer Officer de Unit4. « Tom joue un rôle crucial dans l'expansion de nos capacités en matière de cloud computing, et sa riche expérience nous permettra de renforcer notre sécurité afin de garantir l'intégrité des données des clients. »« Tout au long de ma carrière, ma passion a été de faire une différence pour les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, et je suis très heureux de rejoindre Unit4 », a déclaré Tom Ascroft, CISO, Unit4. « C'est une période très excitante pour faire partie de ce voyage et la combinaison de l'ambition de développer l'entreprise et des grandes valeurs culturelles a fait de ce poste un rôle imbattable pour moi. »