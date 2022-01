ESET nommé « Leader Stratégique » dans le test Endpoint Prevention & Response 2021 d'AV-Comparatives

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 21 janvier 2022 — C’est le package ESET PROTECT Enterprise, composé de la console de gestion ESET PROTECT, ESET Endpoint Security, ESET Enterprise Inspector et ESET Dynamic Threat Defense, version 8.1, qui a été testé.AV-Comparatives, un organisme de test indépendant de premier plan, bien connu pour ses tests innovants en environnement réel, a soumis les produits de 10 fournisseurs à un ensemble de 50 attaques ciblées, chacune déployée par une variété de techniques et de tactiques.Sur base de ces tests approfondis, AV-Comparatives a développé un Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™ qui «prend en compte l'efficacité de chaque produit pour prévenir les violations, les économies calculées qui en résultent, le coût d'achat du produit et les coûts de précision du produit. (encourus en raison de faux positifs)». ESET et ses solutions ont été nommés leader stratégique, la plus haute certification dans le quadrant. Les leaders stratégiques se définissent comme «des produits EPR qui ont un retour sur investissement très élevé et un coût total de possession très faible... en raison de capacités techniques exceptionnelles, associées à des coûts raisonnables». De plus, les leaders stratégiques «développent des idées révolutionnaires et les mettent en œuvre de manière impressionnante dans leurs produits».ESET a obtenu des scores élevés dans les catégories prévention active, réponse passive et capacités combinées de prévention/réponse, avec respectivement 96 %, 100 % et 98 %.Le rapport indique qu’ESET PROTECT Enterprise a obtenu des résultats exceptionnels face aux 50 scénarios d'attaque distincts et a démontré qu'il s'agit d'un produit exceptionnel. La console intuitive et facile à utiliser a été prisée, ainsi que les données contextuelles fournies afin que les analystes de sécurité puissent hiérarchiser, atténuer et enquêter de manière approfondie sur les menaces.Righard Zwienenberg, senior research fellow chez ESET, a déclaré : «Une fois de plus, nous sommes très fiers de voir ESET et ESET PROTECT Enterprise reconnus comme leader stratégique. Cela confirme que nos capacités de prévention et de réponse sont efficaces et que les analystes du SOC reçoivent des données contextuelles utiles pour évaluer et hiérarchiser correctement les menaces observées. »Andreas Clementi, CEO et fondateur d'AV-Comparatives, a déclaré : « ESET a non seulement obtenu un score combiné élevé en prévention et réponse lors du test, mais a également démontré des capacités globales de détection et de rapport exceptionnels. Le faible coût total de possession d'ESET a contribué et a assuré une fois de plus la position d'ESET en tant que leader stratégique dans cette deuxième édition du test d’AV-Comparatives».Pour en savoir plus sur les solutions primées d'ESET, cliquez sur https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/