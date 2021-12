ESET Research : 5 signes que votre identité a été volée

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 15 décembre 2021 - Nous passons toujours plus de temps en ligne. En 2020, les adultes américains (US adults spent) ont consacré une heure de plus par jour à des activités numériques qu'en 2019. Fin 2022, nous passerons plus de 8 heures par jour dans le monde numérique. Nous partageons donc plus que jamais nos données personnelles et nos identifiants avec les entreprises avec lesquelles nous sommes en contact. Et les cybercriminels volent ces données à ces organisations et nous les volent aussi.Aux US, au troisième trimestre de cette année, près de 1.300 violations de ce type ont été signalées, soit plus que pour tout 2020. Des centaines de millions de victimes ont été exposées à un risque de vol d'identité. Alors comment savoir si vous avez été victime d’un de ces incidents ? En repérant les signes avant-coureurs, vous pouvez minimiser l'impact sur vous et votre famille.Comment se passe le vol d'identitéAujourd’hui, l'économie de la cybercriminalité vaut des milliards de dollars et compte beaucoup de participants et d’éléments constitutifs. Il est peu probable que les criminels qui ont piraté les données d'une organisation soient les mêmes qui, ensuite, tentent une fraude d'identité. En général, les données volées sont vendues sur le dark web (dark web forums). Là, elles sont achetées en masse et testées par des fraudeurs. Ils peuvent alors revendre ces données pré-testées ou les utiliser eux-mêmes.Lecture associée: ‘My bank account was in a shambles’: The ordeal of an identity theft victimSelon le type de données, elles peuvent être utilisées pour :• Détourner des comptes pré-chargés avec vos cartes et utiliser cet accès pour effectuer des transactions frauduleuses• Effectuer simplement des paiements frauduleux (si les données de la carte ont été volées)• Inciter socialement le personnel bancaire ou télécom à réinitialiser les comptes pour que l'escroc en prenne le contrôle• Ouvrir des lignes de crédit à votre nom• Commettre une fraude à l'assurance maladie ou au remboursement d'impôts.Cinq signes avant-coureurs de vol d'identitéCompte tenu du nombre de scénarios possibles de vol d'identité, il est bon d’être vigilant. Le signe le plus évident que vos données d'identité peuvent être en danger est que vous receviez une lettre notifiant la violation. Il faut la lire attentivement pour en comprendre les possibles implications. Les autres signes révélateurs incluent:1) Relevé bancaire/activité de carte inhabituels Même de petites différences peuvent indiquer une fraude, car les escrocs vérifient souvent la validité des cartes volées par des achats anodins avant d'intensifier leur activité. Si quelque choses semble bizarre, bloquez la carte/le compte. Cela se fait via votre application bancaire mobile. Contactez immédiatement votre banque/fournisseur de carte.2) Votre téléphone/comptes en ligne ne fonctionnent plusSi des escrocs s'emparent de vos identifiants, la première chose qu'ils feront est de changer le mot de passe afin de vous couper l’accès. Alternativement, s'ils ont réussi à tromper votre opérateur mobile, ils l’obligeront à transférer votre numéro vers un appareil qu’ils contrôlent. Cela s’appelle SIM swapping (as SIM swapping) et c’est particulièrement dangereux car ils pourront intercepter tous les codes d'accès SMS à usage unique souvent utilisés par les banques pour valider votre identité.3) Vous avez des problèmes avec vos déclarations officielles Une autre stratégie est l’utilisation des numéros de sécurité sociale volés et autres informations personnelles pour faire des déclarations officielles en usurpant l'identité de la victime. Le pirate peut alors réclamer par exemple tout remboursement d'impôt dû. Si vous n'êtes plus en mesure de déclarer vos impôts, cela pourrait en être la raison.4) Il y a un problème avec votre facture ou une réclamation médicale Si vous recevez une facture médicale pour des services jamais reçus, ou si vous essayez de faire une réclamation mais qu'elle est rejetée, les escrocs peuvent en être la cause. Dans les pays dotés de systèmes de santé privés, ces escroqueries peuvent être très lucratives.5) Des agents de recouvrement vous contactent Si un voleur d'identité a accumulé une grosse dette sur la carte de crédit ou une dette similaire à votre nom et a ensuite disparu, ce n'est qu'une question de temps avant que le prêteur ne demande à une agence de recouvrement d'enquêter.Que faire si votre identité a été volée Pas de panique. Informez immédiatement votre banque, votre fournisseur de carte et votre assureur et signalez tout délit suspect aux autorités.Comment rester en sécurité à l'avenirIl n’y a pas grand-chose à faire pour empêcher les violations si elles ciblent les organisations avec lesquelles vous faites affaire. Mais vous pouvez également prendre certaines mesures préventives au cas où des escrocs essaieraient de vous viser directement. Songez à ce qui suit:• Activez l'authentification multifacteur (MFA) pour tous vos comptes en ligne• Utilisez des mots de passe forts, longs et uniques pour tous les comptes, stockés dans un gestionnaire de mots de passe• Assurez-vous d'avoir, sur tous vos appareils, un antivirus à jour d'un fournisseur réputé• Informez-vous sur le vol d'identité et la protection• Utilisez les correctifs ou activez les mises à jour automatiques pour tous vos appareils• Évitez les magasins d'applis (app stores) non officiels• Évitez de vous connecter aux points d'accès Wi-Fi publics• N'utilisez que des sites Web HTTPS (cadenas verts)• Détruisez d'anciens documents afin qu'aucune donnée personnelle ne puisse être utilisée• Réduisez la quantité d'informations que vous partagez avec les entreprises en ligne.Nombre d’entre nous peuvent subir l’une ou l’autre forme de vol d'identité au cours de notre vie. Il faut donc, autant que possible, minimiser les chances que cela se produise. Restez vigilant afin que, si les escrocs s'emparent de vos données, vous puissiez arrêter leurs actions aussi vite que possible.[EMBEDDED https://www.youtube.com/watch?v=UgBpS1x3G9s] A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/