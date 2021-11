Black Friday : comment faire ses achats en ligne en toute sÃ©curitÃ©? Quelques conseils dâ€™ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Black Friday, la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Cela signifie que la plupart d'entre nous seront à la recherche de l’une ou l’autre bonne affaire. Ce que nous trouverons probablement en abondance, la plupart des magasins en ligne et physiques essayant soit de vider leurs stocks ou de surpasser la concurrence en proposant la meilleure offre. Il faut cependant garder à l'esprit que la pandémie n'est pas encore terminée, donc faire du shopping avec son smartphone, tablette ou autres appareils connectés peut sembler plus sûr que de se bousculer dans les magasins.Mais les achats en ligne ne sont pas sans risques. Et tandis qu’ils nous protègent contre le coronavirus, si on ne fait pas attention on peut finir par compromettre notre appareil avec des logiciels malveillants. Cela peut créer de sérieux problèmes comme le verrouillage de nos données par un rançongiciel, ou des cybercriminels qui siphonnent nos données sensibles pour commettre une fraude d'identité ou les vendre sur le Dark Web.Heureusement, on peut atténuer les risques en abordant les achats en ligne avec une bonne dose de vigilance, en renforçant la sécurité de notre appareil et en appliquant les bonnes habitudes sécuritaires.Se connecter en toute sécuritéLorsqu’on fait ses achats en ligne, la meilleure chose pour commencer est d'avoir une bonne connexion Internet. On peut être tenté de faire nos courses pendant notre temps libre et cela se passe parfois autour d'un café ou à l'extérieur mais les points d'accès Wi-Fi publics ne sont pas nécessairement sûrs. Faire des opérations qui incluent des données sensibles telles que des informations de paiement est impensable. Notre appareil pourrait être contaminé par des logiciels malveillants ou nos données sensibles pourraient être piratées. Il est préférable de limiter les achats en ligne à des connexions Internet sûres et familières. Il vaut donc mieux utiliser le forfait de données de notre téléphone ou se connecter à notre réseau Wi-Fi domestique.La sécurité de notre réseau domestique ne doit pas non plus être sous-estimée. Si on n'a pas touché aux paramètres de sécurité du routeur depuis son installation, le moment est venu de le configurer correctement. Cependant, nous sommes des créatures très occupées qui ont des courses à faire tout au long de la journée. Nous pouvons donc inclure quelques achats en ligne de temps à autre. Si on souhaite toujours le faire sur un hotspot public, il faut utiliser un réseau privé virtuel (virtual private network (VPN) afin de pouvoir protéger notre trafic pour faire nos achats en toute sécurité.Sécurisez son appareilNous faisons peut-être une grande partie de nos achats avec notre smartphone pour des raisons de commodité. Le sécuriser devrait alors être une évidence. Cependant, un grand nombre de personnes considèrent toujours leur smartphone comme un simple téléphone plutôt qu'un ordinateur de poche qu'ils ont toujours avec eux et utilisent pour exécuter toutes sortes de tâches. Ils sous-estiment donc la quantité de données personnelles stockées sur ces appareils, allant des photos et informations personnelles jusqu'aux cartes de paiement stockées dans leurs portefeuilles électroniques qu'ils utilisent pour payer leurs achats.Ces appareils doivent donc aussi être protégés. C'est là qu'intervient une solution de sécurité réputée – ces solutions sont bien conçues pour protéger notre appareil contre la contamination par toutes sortes de maliciels et nous protègent sérieusement contre les activités d’acteurs malveillants, telles que les tentatives de phishing ou l'envoi de liens malveillants. Il faut également envisager de sécuriser l’ appareil en ajoutant des écrans de verrouillage qui sont une combinaison de verrous biométriques et de phrases mot de passe.Protéger les paiementsIl faut également songer à protéger les méthodes de paiement que nous avons choisies. Si on se demande où trouver une telle fonctionnalité, cela renvoie à utiliser sur notre appareil une solution de sécurité réputée. Les solutions complètes offrent généralement une fonction de protection des paiements qui ajoute une couche de protection supplémentaire pour nos applications bancaires et de paiement. Cela nous protège contre tout escroc entreprenant qui tenterait d'intercepter nos informations de paiement sous la forme de phishing ou d'autres menaces.La fonction de protection des paiements protège nos applis bancaires et de paiement contre des applis malveillantes qui pourraient avoir infesté notre appareil en les empêchant de remplacer des informations ou de lire des informations à l'écran à partir de nos applis protégées. De plus, on doit pouvoir ajouter des applis qui, selon nous, devraient être protégées par cette couche de sécurité supplémentaire. L'authentification multi facteur (multi-factor authentication), de préférence à l'aide d'une appli d'authentification ou d'un jeton de sécurité, est une fonctionnalité sécuritaire additionnelle qui doit être utilisée chaque fois qu'un paiement est impliqué. 