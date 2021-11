Au LycÃ©e Guillaume Kroll dâ€™Esch- sur- Alzette, ESET Luxembourg dispense des cours de sÃ©curitÃ© informatique

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Luxembourg, le 23 novembre 2021 - Depuis la rentrée d'octobre dernier, le lycée Guillaume Kroll à Esch - sur- Alzette, propose une nouvelle formation en informatique aux étudiants de la section BTS (Brevet de Technicien Supérieur). C'est Marc Ludwig (Professeur IT, BTS Cybersecurity coordinator) ) qui a obtenu l'aval du Ministère de l'Education pour mettre en place cette nouvelle orientation. Connu pour son enseignement de qualité très proche des étudiants, la formation proposée - BTS Cybersecurity - se veut plus proche des étudiants et elle est dispensée par des professionnels expérimentés.La sélection des étudiants s'est faite sur base d'un examen d'admission et d'un dossier remis à un jury. Bien qu'il n'y ait pas de prérequis du type BAC, les étudiants devaient cependant démontrer une connaissance de base et une affinité avec le monde informatique. Plus d'une vingtaine de dossiers avaient été introduit pour un nombre de places limité à 14.C'est Guillaume Talliez, Product & Customer Technical Manager chez EST Luxembourg (MGK Technologies) et depuis 2001 dans l'entreprise établie à Dudelange, qui a été sollicité pour la partie de la formation concernant la sécurité informatique, sujet de première importance pour les entreprises quel que soit leur taille.La matière dispensée couvre les points suivants : tout ce qui est concept au niveau sécurité, les éléments techniques, la partie opérationnelle et comment mettre en place des systèmes sécuritaires de premier plan. Actuellement, les cours en sécurité informatique comportent une demi-journée en début d'année académique (octobre) et une journée entière en mars prochain.« Les étudiants étaient fort intéressés et s'ils sont là, c'est parce qu'ils voient l'importance de la sécurité aujourd'hui et dans le futur. Le Luxembourg est une place mondialement connue pour son informatique pratique et générique, » explique Guillaume Talliez.Un stage en entreprise est prévu en deuxième année du cycle afin d'avoir la possibilité de mettre en pratique tout ce qui aura été enseigné.Lycée Guillaume Kroll :32 Rue Henri Koch,4354 Esch-sur-Alzette,GD Luxembourg