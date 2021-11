ESET soutient SAFER, nouveau groupe de sÃ©curitÃ© protÃ©geant le secteur de la recherche et de l'Ã©ducation

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

BRATISLAVA – Le 15 novembre 2021 – ESET soutient Marc-Étienne Léveillé, chercheur senior en maliciels et membre fondateur de SAFER Trust Group (Security Assistance For Education & Research), une nouvelle organisation d'experts en sécurité indépendants réunis pour mieux sécuriser le secteur de la recherche et de l'éducation (R&E) contre les menaces. ESET, seule organisation du secteur privé, rejoint des organisations publiques pour soutenir les membres fondateurs qui apportent leur expertise afin de protéger et de soutenir une éducation et une recherche plus sûres.SAFER est une organisation qui vient d’être crée pour lutter contre les cyber-menaces de niveau mondial ciblant les universités, la recherche et le secteur de l'éducation. Fondée par des experts en sécurité soutenus par leurs organisations respectives, y compris ESET, elle a pour but d’offrir une capacité de réponse lors d’incidents de niveau mondial aux organisations de recherche et d'enseignement.En tant qu'organisation dirigée par ses membres, SAFER n'accepte pas de candidatures mais désigne des candidats actifs dans la sécurisation du secteur de la R&E. Ainsi, chaque membre a apporté des contributions significatives à la sécurité de ce secteur et a été reconnu digne de confiance. Soutenu par l'équipe ESET de recherche sur les maliciels, Marc-Étienne Léveillé a collaboré avec le secteur R&E lors de recherches approfondies sur Windigo et Kobalos. Kobalos est une porte dérobée Linux qui cible les superordinateurs et plus particulièrement ceux utilisés dans les universités et les institutions scientifiques. Les recherches menées par ESET sur Kobalos ont été faites en collaboration avec le CERN, une des organisations qui soutient SAFER. Parmi les autres organisations qui soutiennent le travail du groupe SAFER on trouve LBNL, DFN-CERT, ESnet, STFC et WLCG.Depuis de nombreuses années, ESET soutient l'éducation, les universités et la recherche. Cela s’est d’ailleurs concrétisé par la création de la Fondation ESET (ESET Foundation), qui vise à promouvoir l'éducation, la recherche et le progrès scientifique au bénéfice de la société. Parmi ses autres activités, la Fondation ESET récompense les progrès scientifiques faits en Slovaquie avec son ESET Science Award annuel. Investir dans l'éducation et le développement de la communauté, et en particulier des enfants, est une autre priorité de la Fondation ESET. Sa collaboration avec l'Université Slovaque de Technologie de Bratislava (Slovak University of Technology), où des employés d'ESET spécialistes en technologie enseignent des matières interuniversitaires et font de la recherche, est un autre exemple du soutien d'ESET au monde académique. ESET publie ses propres recherches en cyber-sécurité sur WeLiveSecurity pour sensibiliser aux diverses menaces.Le soutien d'ESET à SAFER en tant que nouvelle initiative dont le but est la protection du secteur de la R&E dans un monde où les menaces croissantes émanent d'organisations criminelles internationales et d'états-nations, est une contribution correspondant à sa mission pour un Internet plus sûr.Pour en apprendre plus au sujet d’ESET, visitez https://www.eset.com/be-fr/ A propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et https://www.eset.com/be-fr/ INFO PRESSEESET BeLux - MGK TechnologiesMaxime Mutelet+352 26 18 51Key CommunicationsCatherine d’Adesky / Louise Biron+32 (0)475 48 62 68