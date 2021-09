Dans le rapport ‘Mobile Security Management Solutions’ d’Omdia, ESET est Challenger

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Omdia effectue des études de marché indépendantes afin d’obtenir une vue globale des écosystèmes technologiques et propose son rapport pour aider les entreprises, les fournisseurs et les prestataires de services à comprendre comment la mobilité affecte le lieu de travail. C'est la première fois qu'ESET est repris dans la recherche d’Omdia et c'est l'un des sept fournisseurs présentés dans ce rapport.La pandémie ayant un effet catalyseur dans l’augmentation significative du travail à distance et hybride, la sécurité des appareils mobiles se doit d’être une priorité pour les entreprises. Omdia souligne que les fournisseurs prenant en charge les besoins sécuritaires mobiles des entreprises seront toujours plus importants pour la stratégie de sécurité des entreprises, alors que l’ensemble de la gestion sécuritaire mobile va continuer à s'étendre.Les solutions de gestion sécuritaire mobile d'ESET aident les entreprises à prévenir, à détecter et à corriger les menaces de sécurité ayant la main-d'œuvre mobile pour cible. Ce rapport a évalué à la fois la version autonome d’ESET Endpoint Security pour Android (ESET Endpoint Security for Android) et les capacités de gestion des appareils mobiles dans ESET PROTECT Enterprise (ESET PROTECT Enterprise), en particulier sa facilité d'utilisation via un seul écran. Le rapport reconnaît aussi les fortes capacités d'ESET à prendre en charge la gestion sécuritaire mobile sur Android et iOS, et souligne les services de renseignement d'ESET sur les menaces ainsi que l'utilisation de l'apprentissage automatique repris dans ses solutions de sécurité.Zuzana Legáthová, responsable des relations avec les analystes chez ESET, a déclaré : « Nous sommes ravis de figurer pour la première fois dans le rapport d’Omdia et d'être nommé Challenger dans le secteur de la sécurité mobile. Nous savons que les besoins sécuritaires des entreprises sont en constante évolution et que les appareils mobiles joueront un rôle croissant dans le paysage des menaces de cyber-sécurité. Le monde du travail changé de manière radicale au cours de l’année écoulée et nous sommes fiers de fournir du support à nos partenaires et clients grâce à notre technologie de pointe et à notre expertise alors qu'ils s'adaptent aux nouvelles méthodes de travail. »Pour en savoir plus au sujet des solutions ESET, visitez https://www.eset.com/be-fr/