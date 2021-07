ESET à nouveau « Champion » dans la matrice de leadership mondial Canalys 2021 en de cyber-sécurité

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bratislava, le 28 juillet 2021 - ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a obtenu le statut de « Champion » pour la troisième année consécutive dans la dernière matrice Canalys mondiale en leadership en matière de cyber-sécurité, améliorant ainsi sa position de 2020 en mettant l'accent sur l'investissement dans les services d'entreprise et la formation de ses partenaires.Canalys est un des principaux cabinets mondiaux d'analyses de marché technologique avec un accent particulier sur l’analyse par canal et dont l’objectif est d’orienter ses clients sur l'avenir de la technologie et de voir au-delà des modèles commerciaux du passé. La matrice de leadership 2021 a évalué 19 fournisseurs en cyber-sécurité sur leur canal mondial et leurs performances dans le marché au cours des 12 derniers mois. La matrice combine les commentaires des partenaires dans l’outil Canalys Vendor Benchmark avec une analyse indépendante de la dynamique de chaque fournisseur vis-à-vis de son réseau en fonction des investissements, de la stratégie, des performances et de leur comportement sur le marché.Selon Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys : « Le support technique, la gestion des comptes et la facilité globale en affaires d'ESET ont été les mieux cotés par ses partenaires. ESET a continué d'investir pour renforcer sa présence dans les comptes d'entreprise et a amélioré son programme Global Managed Service Provider (fournisseur de services info-gérés) avec le lancement de sa plate-forme de marché EMA2. »ESET MSP Administrator 2 (EMA2) est un système de gestion de licences pour les fournisseurs de services info-gérés (MSP) qui étend l'accès au portefeuille plus avancé d'ESET et s'intègre aux outils tiers par une interface de programmation d'applis.ESET a obtenu le statut de Champion avec huit autres fournisseurs. Les champions ont les scores les plus élevés dans le Canalys Vendor Benchmark (benchmark des fournisseurs) et présentent des caractéristiques communes : l'amélioration et la simplification des processus canal et la preuve de leur engagement à accroître les revenus générés par les partenaires. Les champions doivent également démontrer des investissements durables dans l'avenir de leurs modèles de canal, y compris dans les programmes et initiatives pour leurs canal.Ignacio Sbampato, chief business officer d’ESET, a déclaré : « Depuis notre création, nous avons conservé les mêmes valeurs et la même approche vis-à-vis du canal et de nos partenaires, améliorant continuellement nos ressources et outils pour aider ces partenaires à développer leurs activités en cyber-sécurité et à protéger leurs clients contre tous les types de menaces. Nous sommes fiers de voir qu'ils continuent de reconnaître la qualité de nos produits et services. De plus, c’est gratifiant de savoir que nos partenaires nous donnent une très bonne cote et apprécient les investissements que nous avons fait dans nos plates-formes et systèmes. Une expérience Internet plus sûre pour tous est le cœur de notre mission principale et sans une relation solide avec des partenaires nous n'aurions pas atteindre ce but. »Pour en savoir plus à propos de l’offre ESET, visitez notre site www.eset.com