‘Cybersecurity Made in Europe’, le label ECSO, décerné à ESET, principal fournisseur européen de plates-formes de protection pour terminaux

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET est une des premières sociétés de sécurité informatique basées en Europe à se voir décerner le label « Cybersecurity Made in Europe » par l'Organisation Européenne de Cyber-sécurité (ECSO - European Cyber Security Organization). Ce label souligne la qualité et les valeurs des fournisseurs européens de sécurité qui répondent aux critères de l’organisation.« En tant que principal fournisseur de plates-formes de protection pour terminaux ayant son siège en Europe, ESET est ravi de recevoir cette distinction qui souligne son engagement envers sa base en Europe centrale et son soutien à l'innovation dans la région », a déclaré Andrew Lee, directeur des affaires gouvernementales chez ESET. « Bien qu'ESET soit aujourd’hui une entreprise mondiale, nous restons fiers de nos racines européennes et de notre réputation pour la qualité de nos produits et de nos services. »Fondée et basée à Bratislava il y a plus de 30 ans, ESET s'efforce de garantir que les utilisateurs numériques du monde entier puissent bénéficier pleinement de l'énorme potentiel d'un monde toujours plus numérique. Au niveau de l'Union Européenne, ESET a établi des partenariats efficaces entre les secteurs public et privé en s'appuyant sur l'expertise de chacun d’eux. Cela s'est étendu à la coopération au niveau de la recherche avec les grands projets européens dans le domaine des sciences et à la collaboration avec les organismes de sécurité chargés de défendre l’espace cybernétique.Pour obtenir le label ECSO « Cybersecurity Made in Europe », les entreprises doivent démontrer que:• le siège de la société est basé en Europe ;• la majorité des collaborateurs sont des employés basés en Europe ;• le cœur de son marché est l'Europe ;• les 10 exigences sécuritaires de base, spécifiées par l'ENISA (https://www.enisa.europa.eu/publications/indispensable-baseline-security-requirements-for-the-procurement-of-secure-ict-products-and-services) comme essentielles afin que les produits et services des technologies de l'information et de la communication puissent être considérés comme sûrs, soient respectées.Vous pouvez suivre le travail important d’ESET sur le blog www.WeLiveSecurity ou sur la page Twitter d'ESET ResearchA propos d’ESETDepuis plus de 30 ans, ESET®développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pourprotéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre lesmenaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com ou suivez nous sur LinkedIn, Facebook, et Twitter.