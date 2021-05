Les jeux Romancing SaGa 2 et Romancing SaGa 3 ont déjà été remastérisés, mais c'est maintenant au tour de SaGa Frontier, sorti en 1997 sur PlayStation première du nom, et qui n'était jamais apparu en Europe jusqu'alors. Dans SaGa Frontier Remastered, vous choisissez l'un des sept protagonistes et vivez son histoire personnelle. Ce remaster ajoute un huitième personnage principal. Le scénario de Fuse a été supprimé dans l'original, mais il est toujours jouable. En outre, le développeur a ajouté quelques scénarios supprimés de certains autres protagonistes, ainsi que la possibilité d'augmenter la vitesse du jeu, il y a un mode New Game + ajouté et la partie graphique a été retouchée avec un bel emballage HD. Tout ce que nous verrons dans le titre sera parfaitement à mi-chemin entre rétro et moderne. Les arrière-plans sont beaucoup plus propres, de même que les modèles des ennemis (mais pas tous) et des protagonistes, qui montrent leur beau 16 bits. Ainsi, pour les fans du passé, SaGa Frontier Remastered est un excellent moyen de revivre le jeu, accompagné de très jolies musiques d'époque. Une chose qui mérite d'être notée est la tension des développeurs à vouloir innover le genre. En fait, si vous y réfléchissez, très souvent dans ce type de titres, nous avons un moment où tous les protagonistes se réunissent pour vaincre un ennemi commun. Dans le cas de SaGa Frontier Remastered, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, chacun des protagonistes aura sa propre histoire, ce qui augmente la rejouabilité du titre, puisque vous serez peut-être curieux de découvrir ce qui se passe dans chaque intrigue. Mais qui sont ces personnages ?Il y a tout d'abord Red, sa mission est de trouver et d'éliminer celui qui a tué son père. Asellus est une fille capable d'utiliser des capacités après une transfusion sanguine. Riky est une entité à la recherche d'anneaux pour trouver et sauver son pays grâce à la magie. Emelia s'est échappée de sa cellule pour retrouver le meurtrier de son petit ami, un meurtre dont elle est accusée. T260G est un robot qui ne se souvient de rien, sa mission est de récupérer les données perdues. Lute est un barde qui se retrouvera impliqué dans des complots et des organisations qui agissent dans l'ombre. Blue est un magicien qui veut battre son pire ennemi, son frère. Enfin, Fuse est un policier de l'Organisation interrégionale de police (IRPO). Chacun de ces protagonistes fait partie de cultures (tant magiques que technologiques) et de races complètement différentes. Ce qui change leur façon d'aborder les autres personnages de l'histoire et la façon dont ils seront perçus dans la société. A noter un point noir important, le jeu est intégralement en anglais, ce qui sera un point de friction pour plus d'un joueur.Comme pour Romancing SaGa 3, SaGa Frontier Remastered sera probablement trop démodé pour les nouveaux venus. Par exemple, il n'y a pas de carte, vous devrez donc vous déplacer dans les différents donjons par vos propres moyens, en espérant que vous avez choisi le bon chemin. Parfois, vous rencontrerez des ennemis qui sont bien trop forts pour vous et qui tueront votre équipe sans problème. Cela donne lieu à de nombreux essais et erreurs et il est conseillé de sauvegarder fréquemment sa progression. Heureusement, cette remasterisation offre désormais la possibilité de sauvegarder automatiquement votre partie, ce qui vous évite souvent de devoir refaire de grandes sections si vous oubliez de sauvegarder manuellement votre aventure. Le système de combat peut aussi être frustrant. La seule façon d'augmenter les statistiques de vos personnages ou d'apprendre de nouvelles compétences et des sorts magiques est de gagner des batailles. Cependant, plus vous avez vaincu un ennemi particulier, plus il devient fort lors de votre prochaine rencontre. Vous êtes donc en équilibre sur une corde raide entre l'amélioration de vos personnages et le moment où un ennemi particulier devient beaucoup trop fort pour vous. Cela entraîne également des essais et des erreurs. Il existe aussi un certain nombre de "points de non-retour" et vous pourriez les dépasser sans vous en rendre compte. Ce qui signifie que vous ne pouvez qu'aller de l'avant et peut-être ne pas avoir complété la bonne quête pour obtenir un certain item, vous rendant ainsi coincé dans une boucle de game over désagréable.Mais comment se déroulent les combats ? Eh bien, exactement comme dans un JRPG classique au tour par tour. Vous avez des points à régler. Mais ici il y a une version presque "D & D", nous parlons de la différence entre le Hit et le Life Point. Lorsque vous subissez des dégâts, vos points de vie diminuent. S'ils atteignent 0, vous pouvez les récupérer grâce à la magie et aux potions. Si, par contre, vous continuez à prendre des coups, vous perdrez des points de vie. Lorsqu'ils atteignent 0, vous devenez KO, mais vous pouvez toujours les récupérer. À cela s'ajoutent les points d'arme et de travail. Il s'agit en fait de deux types différents de points d'action. En fonction des actions que vous voulez effectuer seront consommées. Lorsque vous terminez un combat, il n'y aura pas de points d'expérience qui vous attendent, en fait, va niveler les statistiques individuelles en fonction de l'utilisation. Par exemple, utiliserez-vous beaucoup d'armes ? Ensuite, vos points d'armement augmenteront. C'est une excellente alternative au XP habituel. Enfin, vous n'avez pas à vous soucier de la santé de votre groupe : après chaque combat, elle est restaurée. Les nouveautés de SaGa Frontier Remastered concernent principalement quelques améliorations de la qualité de vie du titre. En fait, vous pouvez maintenant appuyer sur un bouton et avoir un peu plus de vitesse dans vos mouvements. Ce qui rend les déplacements moins frustrants. Oui, car quel que soit le personnage sélectionné, le mouvement sera particulièrement lent. Signalons enfin que la version physique PS4 prévue en Asie a été annulée. Si vous souhaitez absolument le jeu en boîte, seule la mouture Switch est disponible en Import.Grâce à l'ajout de contenu supprimé et aux améliorations apportées à l'interface utilisateur et au gameplay, SaGa Frontier Remastered est un excellent moyen de revivre le jeu, mais pour les nouveaux venus, il est probablement beaucoup trop démodé et compliqué. Pour eux, les JRPG contemporains sont beaucoup plus accessibles.