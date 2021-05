Le 20 avril 2018, Nintendo a lancé Nintendo Labo, un pari curieux et inédit qui a laissé un peu de côté les jeux vidéo, pour en faire un jouet plus analogique, plus classique. Beaucoup de gens ont critiqué cela, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un jeu vidéo, puisque il évoluait entre deux mondes. Le problème se pose lorsque les gens oublient l'histoire, donc avant de critiquer ce genre de produit, nous devons nous rappeler un peu du passé de Nintendo. L'entreprise de Kyoto s'est fait un nom en fabriquant des cartes, puis a fait le saut dans les jouets. Plus tard, avec l'avènement d'Atari, c'est à ce moment-là que la société japonaise a décidé de se lancer dans le secteur des jeux vidéo. Et pourquoi disons-nous tout cela ? Parce que Mario Kart Live Home Circuit est quelque chose de similaire à Nintendo Labo, un produit différent et peut-être destiné à un public plus restreint. Avant d'entrer dans le sujet, nous devons clarifier ce qu'est exactement Mario Kart Live Home Circuit et ce que nous achetons lorsque nous acquérons ledit produit issu d'un partenariat entre Nintendo et Velan Studios (qui avait travaillé sur Skylanders dans le passé).Il y a précisément trois éléments dans le pack, à savoir un kart qui peut être celui de Mario ou de Luigi (à choisir par l'utilisateur), un câble USB C pour charger le kart, ue paquet avec les portes (4) et les signaux (2) pour monter le circuit. Le jeu est lui même numérique et vous devrez le télécharger sur la boutique en ligne de Nintendo. Après cela, nous pourrons passer aux choses sérieuses avec le jeu vidéo lui-même. Mario Kart Live Home Circuit nous permet de jouer à Mario Kart comme d'habitude, mais d'une manière nouvelle grâce à l'utilisation de la réalité augmentée et des voitures radiocommandées. Dès que nous ouvrirons le jeu vidéo, nous devrons accomplir deux tâches : connecter le kart et positionner les quatre portes de manière à ce qu'elles forment un circuit au milieu de notre maison. Après avoir tout configuré en faisant un tour de reconnaissance, le circuit sera pleinement fonctionnel et nous serons prêts à commencer à jouer.Au fond, ce jeu est un vrai Mario Kart, et donc le gameplay et les possibilités de jeu sont assez similaires aux classiques. Nous aurons trois modes de jeu différents : Grand Prix, contre-la-montre et course personnalisée. Le Grand Prix est le mode classique de Mario Kart dans lequel vous devrez disputer des championnats contre cinq autres personnages contrôlés par l'IA. Cette intelligence artificielle aura quatre difficultés différentes : 50cc, 100cc, 150cc et 200cc. Cela aura une incidence sur la vitesse de pointe des karts et sur la conduite de nos adversaires. Ces coupes seront divisées en trois courses chacune. Pour chaque championnat, le jeu vidéo lui-même proposera différentes idées pour façonner notre circuit, mais nous pouvons toujours établir les nôtres, en ce sens que la liberté est totale. Mais quelle est la différence entre une course et une autre si le circuit est le même ? Très simple, chaque course aura ses propres arcs (qui fonctionneront et donneront les objets de différentes manières) et sa propre atmosphère et sa propre météo. Nous pouvons passer de la course dans notre salon à une pièce où, soudain, il pleut ou il neige. Cela génère une sensation très agréable à l'écran puisque l'effet est tout à fait réussi. Les deux autres modes de jeu sont plus simples, le contre-la-montre consistera en trois tours consécutifs du circuit que nous avons créé afin de battre nos propres temps. Et la course personnalisée sert à créer notre propre Grand Prix sur mesure. Nous allons créer le circuit et régler les arcs comme nous le voulons.Comment se déroule l'avancée dans Mario Kart Live Home Circuit ? Très simplement, après avoir terminé un test de l'un des trois modes de jeu, vous obtenez des pièces, et avec ces pièces, vous débloquez différentes récompenses cosmétiques (Des costumes pour notre pilote, des karts et différents accessoires pour lui). Un système simple qui encouragera les joueurs à continuer à compléter des pistes. Notez que ces articles n'offrent que des changements cosmétiques. C'est-à-dire que notre kart aura toujours les mêmes attributs et sera contrôlé de la même manière, contrairement aux jeux plus classiques de la série où chaque kart nous donne des avantages et des inconvénients. Il est temps de parler des échecs de ce produit, qui sont multiples. La première, et la plus grave, est l'absence de modes multijoueurs. Le Mario Kart classique a une grande composante multijoueur, que ce soit localement avec des amis et de la famille ou en ligne contre des gens du monde entier. Ce facteur multijoueur n'est pas présent dans Mario Kart Live Home Circuit. Un seul kart est inclus dans la boîte, ce qui signifie qu'un seul peut jouer. Si vous regardez les publicités que Nintendo a faites pour ce produit, vous pouvez voir plusieurs personnes (souvent des familles) apprécier le titre, ce qui est impossible à faire avec le pack normal qui ne comprend qu'un seul kart. Et nous doutons que beaucoup de gens choisiront d'acheter deux karts en raison de leur prix élevé. L'autre défaut principal, c'est que c'est encore un produit en gestation, on peut dire qu'il est encore très vert. En fonction de la longueur du circuit et de la distance entre celui-ci et votre routeur, il peut y avoir des pannes de connexion qui vous feront perdre le contrôle du kart pendant quelques instants.Mario Kart Live Home Circuit est une bonne idée et peut être très attrayant, surtout pour les petits de la maison, mais la rareté des modes, le prix élevé de 89,99 euros par pack et le manque d'options multijoueurs feront que ce produit ne tardera pas à prendre de la poussière parmi les étagères des collecteurs. Un bon test et une bonne idée, mais une mise en œuvre trop simple. Nous verrons si, à l'avenir, Nintendo décide de sortir quelque chose de similaire mais plus soigné et avec plus d'options qui en vaille la peine. Pour l'instant, la meilleure option pour profiter de Mario Kart reste Mario Kart 8 Deluxe.