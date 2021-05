Sony a révélé Returnal lors de l'événement au cours duquel il a présenté les premiers jeux et le look de la PlayStation 5 au monde entier. En plus de la beauté graphique évidente, le titre promettait d'utiliser la vitesse du SSD de la console pour créer des transitions rapides qui correspondraient à une proposition de Roguelite. Développé par Housemarque, responsable de succès comme Dead Nation, Resogun et Nex Machina, Returnal est le premier AAA de la société. En d'autres termes, c'était un jeu avec un coût de développement et de diffusion beaucoup plus élevé que les autres productions. Et remplit-il le rôle d'être l'une des premières exclusivités PS5 ? Returnal nous met dans le rôle de Selene, une astronaute qui subit un accident et se retrouve sur la planète Atropos. Sans beaucoup d'explications, le récit nous insère dans un cauchemar absurde : à chaque fois que vous mourrez, vous retournerez à votre vaisseau, et tout sur la planète sera différent. Ainsi, nous pouvons déjà définir certaines choses à propos de la nouvelle exclusivité. C'est un jeu de style Roguelite, très populaire ces dernières années, le genre mère d'Hadès, qui a remporté le BAFTA 2021. La transformation des environnements est la principale caractéristique du genre, donc Selene verra Atropos se transformer à chaque mort, en plus de perdre la quasi-totalité des progrès réalisés.Ça a l'air cruel. Et ça l'est vraiment. Vous ferez plusieurs essais, une habitude dans ce genre il est vrai, à la recherche de réponses sur ce qui se passe et des améliorations définitives - celles qui restent avec Selene après la mort. Et tout cela constitue le récit de Returnal. Dans l'histoire que nous voyons, Selene trouve plusieurs versions d'elle-même, morte, dans lesquelles elle a enregistré ses impressions d'Atropos et à quoi s'attendre de la région dans laquelle elle se trouve, tant du côté des ennemis que de quoi faire, ce que le jeu appelle Patrol Diaries. C'est ainsi, ajouté aux scènes dans lesquelles nous avons exploré la maison du protagoniste (quelque chose de très médiatisé dans les bandes-annonces), que nous connaissons le récit du jeu.Pour comprendre le concept que Housemarque a inséré dans Returnal, il faut comprendre que le jeu n'est pas un jeu de tir générique. Ce n'est certainement pas le cas. En mélangeant des éléments de styles variés, tels que la plateforme et le metroidvania, il finit par créer une identité unique. Donc, quand nous tombons dans Atropos, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Votre prochaine "pièce" peut être un environnement calme, ou elle peut être envahie par des ennemis hostiles, qui attaquent Selene au premier signe d'invasion. Et cela génère une énorme diversité pour vos parcours, car ils sont complètement imprévisibles. Et cette imprévisibilité crée également une difficulté supplémentaire pour le joueur. Vous pouvez aller aux points où se trouvent les objectifs sans problème majeur, car vous pouvez trouver de nombreuses difficultés en cours de route et avoir une belle course "gâtée" car vous n'étiez pas assez fort pour les défis qui se sont posés. Cela peut arriver à plusieurs reprises, car Returnal est jeu difficile. Aussi difficile qu'un Souls, en grande partie à cause de cette imprévisibilité. Et nous comprenons que de nombreux joueurs trouveront que le simple fait de pouvoir tirer à distance facilite les choses ou que les ennemis communs ne sont pas si cruels. Et cela, en partie, est vrai.Le fait est que vous dépendez de la chance. Dans certains environnements Returnal, tout peut se transformer en un véritable pandémonium. Un exemple est le système social du jeu, qui vous permet de trouver une Selene morte et de piller ou de venger un autre joueur décédé sur Atropos. Si vous choisissez la deuxième option, un monstre apparaîtra à l'écran, les portes seront verrouillées et vous devrez l'éliminer. Ou cela peut être encore pire: une Selene modifiée peut apparaître lorsque vous analysez simplement le cadavre et offre un ennemi très difficile. Notre suggestion est de ne pas faire cela avec peu de vie, ou quand il y a encore d'autres ennemis à l'écran.Returnal est un roguelite qui, en pratique, vous offrira de nombreuses heures et un facteur de relecture stimulant, en particulier pour les raisons déjà mentionnées ci-dessus. En effet, l'une des caractéristiques les plus frappantes du genre est que certaines des améliorations et des éléments obtenus sont permanents. La principale «monnaie» du jeu est l'éther, l'un des objets permanents, qui est utilisé pour améliorer et fabriquer des armes et d'autres ressources. Que vous mouriez ou non, tout l'éther obtenu continuera avec Selene, jusqu'à ce que vous le dépensiez pour quelque chose qui sera probablement utile pour cette course ou pour des investissements futurs. L'un de ces investissements peut être dans la machine Cthonos, qui apparaît à un moment donné du jeu, près du vaisseau mère. En échange d'une certaine quantité d'Ether, elle «déverrouille» des objets inouïs dans le jeu, qui sont lâchés par les ennemis dès le moment où ils sont achetés. L'une des bonnes améliorations permanentes que nous avons trouvées est l'épée atropienne, qui n'est rien de plus que de déverrouiller le combat au corps à corps. Elle est très puissante, parfois plus forte que les armes traditionnelles, car certains ennemis ne peuvent subir qu'un seul coup et mourir de leurs coups.D'un autre côté, la grande majorité des progrès que vous faites est perdue lorsque vous mourez. Les obolites, qui sont les «monnaies traditionnelles» du jeu, et sont utilisés pour acheter des améliorations et des avantages dans la partie, sont trouvés en abondance et abandonnés par les ennemis. Mais ils sont supprimés lorsque vous échouez, il est donc essentiel que vous les dépensiez autant que possible pour les différentes machines que vous trouvez dans les environnements. Il en va de même pour toutes les améliorations et armes que vous trouvez. Autant que vous puissiez trouver des fusils de chasse aux pistolets, ils ne seront utiles que pendant un certain temps. Lorsque vous tuez des ennemis, vous remplissez deux jauges, la maîtrise et l'adrénaline. La première améliore les futures armes que vous trouverez, et la seconde octroie des bonus qui rendent Selene encore plus forte. Mais comme ce n'est pas un jeu facile, un seul coup suffit pour ramener l'adrénaline à zéro. Restez à l'écoute ! Cependant, il existe des moyens de prévenir la mort permanente. Atropos a des dispositifs qui «sauvegardent» la carte, et vous y ramènent, en cas de panne, et coûtent beaucoup d'Ether - ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois dans la course. Les joueurs peuvent également trouver une figurine d'astronaute, qui donne vie à Selene après sa mort, ou même équiper un parasite - dont nous parlerons plus en détails ci-dessous.Returnal est un jeu dans lequel Selene est fragile. Elle ne respire sur Atropos que grâce à son costume, et c'est ce dont vous devez vous occuper. Cela signifie qu'il n'y a pas de barre de vie pour le protagoniste, mais une pour l'intégrité du costume. Cependant, cela ne changera pas du tout notre expérience. Trouvez des objets qui redonnent de la vie ou créez / achetez des consommables qui remplissent cette fonction. À partir de là, toutes les améliorations fixes que vous obtenez seront appliquées au costume. Et ce Returnal présente des éléments plus intéressants. Notre tenue vestimentaire peut être affectée par deux types de «problèmes», qui offrent des caractéristiques différentes. Vous pouvez trouver des coffres, des armes et des obolites infectés par la malignité, ce qui créera un dysfonctionnement dans la combinaison, ce qui peut rendre Selene plus faible, plus lente ou même affecter le temps de récupération des armes. Une autre interaction intéressante est les Parasites, qui apportent des échanges pour Selene. Vaut-il la peine de subir plus de dégâts, mais de souffrir davantage des coups ennemis ? La stratégie est fondamentale, et pour cette raison il est important de bien explorer les fleurs violettes, qui peuvent laisser tomber ce type d'objet.Malgré toute cette stratégie, avancer dans Returnal n'est pas une tâche si ardue, au cas où vous échoueriez. Lorsque vous éliminez les boss du jeu, vous obtenez des clés, qui débloquent toujours le biome suivant. Et ces clés sont ajoutées aux objets permanents, c'est-à-dire qu'elles continueront avec vous jusqu'à la fin de l'aventure. En pratique, pour que vous finissiez le jeu, vous n'avez pas besoin de tuer tous les boss dans la même partie, bien qu'il soit possible de les répéter quand vous le souhaitez. De plus, lorsque vous entrez dans le biome suivant, il y a toujours un objet qui nivelle l'arme suivante trouvée à celle qui convient au défi en question.Lors de l'analyse d'une exclusivité comme Returnal, vous devez déterminer si le titre a fait bon usage des fonctionnalités offertes par la PlayStation 5, et nous pouvons tirer notre chapeau à Housemarque. Le jeu remplit son rôle avec maîtrise. Returnal assure sa présentation en général, offrant des graphismes magnifiques, bien conçus et haute définition, avec une bande-son saisissante qui correspond bien à la proposition. Tout cela s'ajoute aux performances excellentes et stables offertes, ce qui rend le gameplay très fluide et pratique. L'utilisation de la puissance de traitement des données fournie par le SSD est peut-être ce qui attire le plus l'attention sur le plan technique. Tout est très rapide. À sa mort, le jeu nous emmène immédiatement sur les lieux de l'accident qui a conduit Selene à Atropos, et nous sommes déjà aux commandes du personnage en quelques secondes. Si vous en avez assez de voir la scène, vous pouvez la sauter aussi vite qu'il vous en faut pour maintenir X enfoncé pendant un moment.Les fonctionnalités de DualSense sont également une attraction distincte. Dans certains endroits de Returnal , il pleut beaucoup. Et nous pouvons entendre le son de la pluie reproduit à partir des haut-parleurs de la console, ainsi que des sons supplémentaires. En outre, la vibration et l'utilisation de déclencheurs adaptatifs dans les armes aident également beaucoup à augmenter l'immersion. Le jeu est bien sur complètement localisé en français, tant du côté des sous-titres que du doublage.Returnal, sans aucun doute, est l'une des agréables surprises du début de la carrière de la PlayStation 5. Le jeu offre un travail technique impeccable, à la fois dans le gameplay, dans les graphismes et les sons, puisque le titre a différentes options d'armes et une évolution en constante progression grâce aux caractéristiques roguelite. En revanche, ces mêmes caractéristiques peuvent aliéner certains joueurs, puisque le titre s'adresse clairement à un public spécifique qui apprécie un haut degré de challenge.