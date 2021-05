Comme son nom l'indique, Mortal Kombat 11 Ultimate est la version ultime du jeu de combat de NetherRealm. Vous pouvez lire le test du jeu original ici et celle de l'extension Aftermath là. Mortal Kombat 11 Ultimate rassemble tout le contenu publié pour Mortal Kombat 11 ainsi que les derniers personnages DLC. Si vous n'avez pas envie de parcourir nos anciennes critiques, nous pouvons brièvement résumer pour vous ce qui fait de Mortal Kombat 11 un si bon jeu. Tout d'abord, le mode histoire est très bien fait, ce qui n'est certainement pas une garantie pour un jeu de combat. Vous avez un peu envie de regarder un film B très divertissant, plein de one-liners, de personnages originaux et de rebondissements qui vont dans toutes les directions. L'expansion Aftermath a réussi à ajouter à cela l'arrivée du vieux célèbre Shang Tsung, qui était même joué par Tagawa : un vrai délice pour les fans de longue date de la franchise. De plus, se battre lui-même fait du bien. Les combos ne sont pas trop difficiles, vous pouvez donc facilement utiliser de nouveaux personnages et, si vous le souhaitez, vous pouvez vous concentrer plus rapidement sur les jeux d'esprit qui accompagnent un jeu de combat. Aimez-vous jouer à Street Fighter ? Ensuite, vous savez que se familiariser avec un nouveau combattant peut prendre des jours ou des semaines, mais avec Mortal Kombat 11, vous avez le sentiment qu'après une heure ou deux, vous pouvez commencer à vous battre en ligne. Cela vous permet d'expérimenter de manière approfondie avec différents personnages pour voir qui vous convient, sans que cela commence à ressembler à un choix en surpoids. Cerise sur le gâteau, Mortal Kombat 11 bénéficie d'une belle expérience en ligne grâce à la technologie «Rollback Netcode». Nous n'allons pas vous ennuyer avec une explication de ce que cela signifie exactement, mais il existe plusieurs technologies que vous pouvez utiliser pour gérer les retards dans un jeu en ligne dans un jeu de combat: «Rollback» est de loin l'expérience supérieure pour les joueurs. Sur le plan technique, Mortal Kombat 11 fonctionne désormais à une résolution dynamique de 4K, ce qui signifie en réalité qu'il fera apparaître ce niveau de fidélité accru à vos yeux dans des conditions optimales. Si vous avez un œil pour la mise à l'échelle dynamique, vous remarquerez peut-être le moindre déclassement dynamique lors de certains des moments les plus mouvementés d'un match, mais ceux-ci sont rares. La vraie réussite ici est de savoir comment Mortal Kombat 11 Ultimate utilise le HDR pour brosser un tableau plus détaillé. Prendre ce qui était déjà là et ajouter de nouvelles couches de couleur et de nuances fait des merveilles pour le jeu, mettant en évidence une sélection de petits détails qui auraient pu échapper à votre attention. La plus grande crainte avec des mises à niveau comme celle-ci serait le coût que cela aurait sur l'aspect le plus important de la conception de Mortal Kombat 11: la fréquence d'images. Heureusement, Mortal Kombat 11 Ultimate fonctionne à vive allure, sans jamais sauter un battement. Sur la PS5 également, l'haptique du contrôleur DualSense a également fourni une touche soignée: un grondement directionnel, qui a entraîné des vibrations du côté où nous prenions des coups.Avec l'avènement des DLC, le choix des combattants n'a fait que grandir, avec de grands ajouts comme Sindel qui appartient vraiment à l'univers de Mortal Kombat, à des personnages invités comme le Terminator, le Joker, RoboCop et plus encore. Le Kombat Pack 2 est sorti également en même temps que Ultimate, apportant avec lui deux anciennes connaissances et un personnage invité. Mileena et Rain ont enfin trouvé leur place dans MK11 et Rambo se joint à nous en tant que personnage invité. Ces personnages sont finalement la seule partie vraiment nouvelle (avec un changement dans les règles du jeu que nous allons expliquer) dans Ultimate. Les trois personnages s'avèrent très complets. Non seulement ils ont une belle apparence et ont des mouvements flashy, mis à part le Rambo plus lent, mais ils ont également des styles de jeu différents qui vous donnent beaucoup de liberté créative en tant que joueur pour déterminer comment vous abordez chaque combat. Ceci est renforcé par un ajustement des règles de MK11. Lorsque vous jouez à une partie, tout le monde n'a pas toujours accès à toutes ses attaques spéciales. Vous devez choisir l'une des trois «Variations» de votre personnage pour chaque bataille qui accompagne certaines des attaques. À partir de maintenant, vous pouvez également créer vos propres variations et les utiliser dans les modes compétitifs. Cela permet de nouvelles combinaisons avec les personnages existants, mais surtout les trois nouveaux combattants en profitent beaucoup car ils semblent vraiment être faits avec la pensée d'en faire un usage optimal. C'est ainsi que nous avons principalement commencé à l'utiliser avec Rain. Grâce à ce nouveau système, nous avons pu créer une Variation où nous pouvions principalement effectuer de gros combos nerveux qui non seulement avaient l'air amusant, mais qui sont également extrêmement mortels. Mais plus tard, nous sommes passés à une variante où nous avons abandonné certaines attaques pour des combos sympas pour faire beaucoup de tours rusés pour surprendre nos adversaires en ligne encore et encore. De cette façon, vous choisissez non seulement le personnage que vous souhaitez jouer, mais aussi la manière dont vous souhaitez les jouer, ce qui est très chouette. Il faut dire aussi que beaucoup d'amour a été mis dans les trois nouveaux arrivants. Rambo a obtenu la voix de Sylvester Stallone et c'est une raison suffisante pour en profiter beaucoup. Rain et Mileena en particulier sont tous deux pleins de références aux anciens épisodes de Mortal Kombat dans lesquelles ils étaient présents et c'est donc un régal de reconnaissance pour les fans.Mortal Kombat 11 Ultimate est une bonne affaire pour les personnes qui n'ont pas encore choisi ce jeu. Le fait qu'il existe des mises à jour gratuites de nextgen disponibles est particulièrement agréable, mais même sans cette mise à jour, il s'agit de la version "ultime" du jeu de combat de la génération précédente. Vous obtenez deux histoires sympathiques pour vous divertir et les treize personnages DLC qui ont été publiés. En tant que fan de jeux de combat, n'avez-vous pas encore acheté ce jeu ? Alors faites-le à présent.