Test Enterprise Endpoint Protection de SE Labs : ESET remporte le prix AAA

Le 6 mai 2021 — ESET, un leader mondial en cyber-sécurité, a remporté, au premier trimestre 2021, avec sa solution Endpoint Security, le prix AAA - le plus important, lors des tests SE Labs en protection de terminaux d'entreprise (SE Labs’ Q1 2021 Enterprise Endpoint Protection). C’est la troisième fois qu’ESET remporte ce prix. Précédemment, le développeur l’avait remporté au premier et au troisième trimestre de 2020.SE Labs, laboratoire de test indépendant de premier plan, a pour but d’améliorer la sécurité des technologies de l'information en évaluant les produits et services conçus pour détecter les attaques et se protéger contre les intrusions. Entre janvier et mars 2021, SE Labs a testé 9 solutions de sécurité pour terminaux afin d’évaluer l'efficacité des produits en détection et protection contre les menaces en temps réel. Pour sa précision, ESET Endpoint Security a reçu une cote totale de 1 116, le deuxième meilleur score (99%) des solutions testées.ESET Endpoint Security a été développé pour protéger les entreprises avec une combinaison robuste d’antivirus et de logiciels de sécurité réseau. Lors des tests, la solution a été exposée à un mix d'attaques ciblées et de menaces Web publiques du monde réel. Les résultats ont prouvé qu'ESET Endpoint Security est extrêmement efficace pour bloquer les URL malveillantes, gérer les exploits et classer correctement les applications et sites Web légitimes.Jiri Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces, a déclaré: «Chez ESET, nous sommes ravis d'être récompensés pour la troisième fois par SE Labs avec un prix AAA. Ce prix reflète notre engagement à fournir les meilleures solutions antivirus et en cyber-sécurité et souligne nos efforts constants pour proposer des produits robustes et fiables alors que le paysage des menaces devient toujours plus complexe. Tester nos solutions en environnements réels est crucial pour confirmer aux utilisateurs que leur entreprise, leurs données et leurs employés sont dans les meilleures mains en ce qui concerne les acteurs malveillants et les cyberattaques. Pour les entreprises du monde entier, la cyber-sécurité est une priorité absolue. ESET est fière de proposer une technologie de pointe de la plus haute qualité. »