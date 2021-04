Nouvelle solution Dell Hybrid Client pour améliorer la flexibilité des entreprises

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dell Technologies (NYSE:DELL) a présenté Dell Hybrid Client, une nouvelle offre conçue pour satisfaire les besoins des entreprises, des utilisateurs finaux et des services IT. Dell Hybrid Client est une solution logicielle gérée de manière centralisée qui peut être déployée immédiatement sur certains PC de bureau ou portables Dell. Première solution de Client Computing proposant la gestion du cloud hybride, Dell Hybrid Client offre un accès facilité aux applications et aux données, quel que soit leur emplacement de stockage (cloud public, cloud privé ou terminal de l’utilisateur).Alors que l’adoption du cloud continue de progresser, les entreprises doivent pouvoir déployer leurs données et applications et en assurer leur maintenance facilement sans surcharger leurs équipes IT ou nuire à la productivité de leurs équipes. Dell Hybrid Client simplifie et personnalise l’expérience utilisateur et IT tout en offrant sécurité et flexibilité à l’échelle des terminaux et des environnements de travail. Grâce à des applications de productivité quotidienne intégrées, à la protection des navigateurs et à d’autres fonctionnalités prêtes à l’emploi et gérées via le cloud, les collaborateurs peuvent travailler de la manière qu’ils préfèrent, et ce depuis n’importe quel lieu[1].« Dell Hybrid Client, c’est avant tout une meilleure expérience pour les utilisateurs et les équipes IT », explique Brooke Huling, vice-présidente Modern Computing Solutions Group chez Dell Technologies. « Pour les utilisateurs, cette solution offre une expérience personnalisée, cohérente et homogène, quel que soit le terminal de travail choisi. Ils peuvent accéder à tout ce dont ils ont besoin. De son côté, l’IT peut accéder à plusieurs clouds pour assurer l’évolutivité et la personnalisation rapides des expériences collaborateurs. »Avec Dell Hybrid Client, les utilisateurs se connectent tout d’abord via l’authentification unique pour accéder à leur interface de bureau personnalisée et à toutes leurs applications. Wyse Management Suite gère leur expérience, en proposant une automatisation et une orchestration complètes assurées depuis le cloud. Cette solution réduit également les coûts de déploiement pour les entreprises ainsi que la complexité pour l’IT et les utilisateurs.Cette solution offre également les avantages suivants :Sécurité sur chaque point de contact : la solution peut-être étendue à des milliers d’utilisateurs tout en assurant la protection des données des équipes et de l’entreprise grâce notamment à des fonctionnalités intégrées comme le verrouillage système, le démarrage sécurisé, le chiffrement des fichiers utilisateurs, parmi d’autres fonctionnalités.Workflow simplifié : les collaborateurs bénéficient d’un accès sécurisé aux applications Web et virtuelles de Citrix, VMware et Microsoft ainsi qu’à divers emplacements de stockage et peuvent donc travailler en toute sérénité, sans être interrompus.Productivité améliorée : les clients Microsoft Teams ou Zoom sont exécutés localement, ce qui accélère la collaboration tout en allégeant la charge de travail des infrastructures IT.Expérience homogène : grâce à la fonctionnalité améliorée « Follow-me », les utilisateurs peuvent accéder à leurs données et applications depuis n’importe quelle interface compatible, et ce même lorsqu’ils changent de terminaux.Flexibilité dans le choix des fournisseurs cloud : Wyse Management Suite permet aux entreprises d’utiliser et d’intégrer plusieurs fournisseurs de Cloud (notamment Google Cloud et Microsoft Azure) de manière fluide pour plus de flexibilité.Support logiciel complet : avec ProSupport, les utilisateurs de Dell Hybrid Client peuvent résoudre leurs problèmes de manière proactive. Création d’alertes et de dossiers automatisée, diagnostic à distance, accès aux ingénieurs du ProSupport[2]: les utilisateurs peuvent minimiser, voire éliminer totalement les interruptions, tandis que l’IT peut satisfaire les besoins métiers de manière proactive.Dell Hybrid Client est actuellement disponible sur plusieurs ordinateurs, VDI ou terminaux mobiles comme les modèles OptiPlex 7090 Ultra, OptiPlex 3090 Ultra, Wyse 5070 et le nouveau Latitude 3320.Le tout nouveau Dell hybrid Client est disponible depuis le 9 mars pour 53,81 € (abonnement d'un an par appareil) ou 127,94 € (abonnement de 3 ans par appareil).