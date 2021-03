Dell Technologies associe l'IA et l’Edge Computing à sa nouvelle génération de serveurs PowerEdge

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dell Technologies lance sa nouvelle gamme de serveurs Dell EMC PowerEdge. Par cette annonce, Dell trace la voie vers une infrastructure entièrement autonome grâce à une informatique avancée qui allie efficacité, adoption de l'IA et traitement des demandes IT à la périphérie.Cette gamme de serveurs, leader au niveau mondial[1], offre aux entreprises la puissance nécessaire afin d’obtenir des informations en temps réel sur n’importe quelle donnée et d’agir en conséquence, des data centres principaux aux clouds publics en passant par les sites périphériques. Les 17 nouveaux serveurs PowerEdge offrent des performances inégalées et bénéficient de l’apport de 1 100 brevets détenus ou déposés par Dell.« Les données sont créées et utilisées partout dans le monde, avec la nécessité pour les entreprises de les traiter aussi rapidement que possible », explique Jeff Boudreau, President and General Manager, Infrastructure Solutions Group chez Dell Technologies. « Imaginer l'avenir de l'informatique et promouvoir une automatisation avancée vont de pair, quelle que soit l’infrastructure concernée et son emplacement. Nos nouveaux serveurs PowerEdge apportent dans ce contexte les performances et capacités nécessaires afin d’aider les entreprises à accélérer le traitement de leurs données, tout en mettant le secteur entier sur la voie du calcul autonome. »Le calcul autonome aide en effet les entreprises à concevoir entièrement une infrastructure auto-déployée, auto-provisionnée et auto-gérée. Aujourd'hui, grâce à Dell EMC OpenManage Enterprise, les serveurs PowerEdge et la gestion des systèmes permettent de gagner jusqu'à, en moyenne, 85 % de temps et d'éliminer des dizaines d'étapes grâce à l'automatisation[2].Les performances des nouveaux serveurs PowerEdge permettent aux entreprises d’atteindre leurs objectifs plus rapidement. Enfin, par l’optimisation des dernières technologies d'AMD et d'Intel, les nouveaux serveurs PowerEdge offrent la puissance de calcul nécessaire aux charges de travail et aux applications les plus critiques des entreprises. Plus concrètementLe PowerEdge R6515, doté de processeurs AMD EPYC™ de 3ème génération, favorise les capacités de traitement des données jusqu'à 60 % dans les bases de données Big Data Hadoop[3],Le PowerEdge R750, équipé de processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération, offre quant à lui des performances jusqu'à 43 % supérieures dans la résolution d'équations linéaires et massivement parallèles[4], tout en gérant les charges de travail les plus lourdes.L'intelligence artificielle au service des charges de travail les plus gourmandes en donnéesLes serveurs PowerEdge sont désormais dotés de la technologie PCIe Gen 4.0, qui double les performances de débit par rapport à la génération précédente. Ils comprennent également jusqu'à six accélérateurs par serveur pour prendre en charge les workloads les plus exigeantes et les plus gourmandes en données. Ces technologies, associées à l'intelligence autonome de PowerEdge, en font la gamme la plus orientée intelligence artificielle à ce jour, permettant aux entreprises d'anticiper et de répondre plus rapidement à leurs besoins.Performance inégalée pour les charges de travail d'IA, le serveur PowerEdge XE8545 alimente la dernière solution HPC Ready pour l'IA et l'analyse de données, facilitant l'exécution de charges de travail d'IA, d'analyse et de calcul avancé sur un seul système. Le PowerEdge XE8545 associe jusqu'à 128 cœurs de processeurs AMD EPYC de 3ème génération, quatre GPU NVIDIA A100 et les performances optimisées du logiciel vGPU de NVIDIA dans un serveur rack 4U à double socket.Conçu spécialement pour améliorer les performances d’accélération, le serveur PowerEdge R750xa fournit des performances denses en GPU pour le machine learning, l'inférence, et une IA qui comprend la suite logicielle NVIDIA AI Enterprise annoncée récemment pour VMware vSphere 7 Update 2. Le serveur 2U à double socket est alimenté par la 3ème génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable et prend en charge jusqu'à quatre GPU double largeur et six GPU simple largeur.XR11 et XR12 : des serveurs durcis et à faible profondeur au service de la performance et de la durabilitéConçu pour les environnements à distance et complexes, la nouvelle gamme intègre désormais les serveurs durcis PowerEdge XR11 et XR12 pour allier performances, sécurité et durabilité. Avec un châssis durci et un encombrement minimal, associés à la prise en charge de plusieurs accélérateurs, les serveurs XR11 et XR12 à faible profondeur sont conçus pour répondre aux exigences des charges de travail du Edge.Pour les entreprises internationales la confidentialité des données et la cybersécurité sont les principales préoccupations en matière de transformation numérique. [5]. Construit avec une architecture cyber-résiliente et un « root of trust » en silicium, la nouvelle gamme PowerEdge offre une approche complète afin de garantir la sécurité des serveurs PowerEdge lors du déploiement et tout au long de leur cycle de vie.La sécurité est assurée avant le déploiement avec Dell Technologies Secured Component Verification, une offre unique pour les serveurs[6] et une extension d'assurance de la supply chain sécurisée de Dell. Grâce à des fonctionnalités exclusives, telles que la personnalisation du démarrage sécurisé PowerEdge UEFI8, le démarrage est minutieusement géré afin de prévenir et déjouer les attaques.Refroidissement amélioré, conçu dans une optique de durabilité et d’efficacité énergétiqueLes solutions et produits à faible consommation sont essentiels pour l’environnement et pour nos clients, notre engagement en faveur du développement durable fait partie intégrante de toutes nos activités. Avec un châssis de conception unique, les nouveaux serveurs sont équipés de ventilateurs canalisés et d'un système de refroidissement adaptatif pour une faible consommation qui améliore l'efficacité énergétique jusqu'à 60 % par rapport aux générations précédentes[7]. Couplé au refroidissement multi-vecteurs, le flux d'air peut être automatiquement dirigé vers la partie la plus chaude du serveur pour un refroidissement optimisé. Pour certains serveurs, le refroidissement liquide direct est doté d'une technologie inédite de détection des fuites, afin d’identifier et résoudre les problèmes plus rapidement.Des moyens flexibles pour consommer les solutions informatiquesAvec le projet APEX, Dell Technologies réinvente la façon dont les entreprises consomment les solutions informatiques. La console Dell Technologies Cloud servira de base au projet APEX, en offrant aux entreprises une expérience unique et transparente pour gérer leur parcours dans le cloud et as-a-service.Grâce à la console Dell Technologies Cloud, les entreprises peuvent aujourd'hui s'abonner et configurer des instances de calcul dans des environnements de cloud privé ou hybride afin de définir avec précision les capacités de l'infrastructure en fonction de leurs charges de travail. À l'avenir, elles pourront provisionner des instances pour des machines virtuelles et des charges de travail basées sur des conteneurs, les fournir au data center ou au Edge, le tout avec une tarification à l'usage.De plus, la nouvelle gamme de serveurs PowerEdge est disponible avec une tarification Flex On Demand. Cette dernière permet aux entreprises d'acquérir la technologie dont ils ont besoin avec des paiements qui s'adaptent à l'utilisation[8].Les serveurs Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 et R6515 équipés des processeurs AMD EPYCTM de 3ème génération sont disponibles dès à présentLes serveurs Dell EMC PowerEdge XE8545 équipés des processeurs AMD EPYCTM de 3ème génération et les NVIDIA A100 GPUs seront disponibles dès les 29 marsLes serveurs Dell EMC PowerEdge C6520, MX750c, R750, R750xa, R650 équipés des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération seront disponibles en mai 2021Les serveurs Dell EMC PowerEdge R750xs, R650xs, R550, R450 et les serveurs durcis PowerEdge XR11 et XR12 devraient être disponibles au deuxième trimestre 2021.