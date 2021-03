Croissance sans précédent du commerce en ligne ! Les consommateurs sont-ils en sécurité? Une enquête d'ESET.

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Une des nombreuses conséquences de la crise du COVID-19 est qu'elle a considérablement limité nos possibilités de visiter en personne les magasins. Avec les confinements fermant d'innombrables magasins pendant de longues périodes, il n’y avait pas d'autres choix que de faire des achats en ligne. Il n'est donc pas surprenant que la nouvelle enquête d'ESET montre une forte croissance en popularité de ces achats durant les confinements.L'enquête mondiale d'ESET sur les FinTech, dont le volet consommateur n’est qu’une partie, a demandé à ceux-ci ce qu'ils pensaient des achats en ligne, des opérations bancaires et financières. Elle a démontré que 61% des consommateurs dans le monde achètent maintenant plus souvent en ligne qu'avant la pandémie. La popularité croissante de ce type d’achats est particulièrement prononcée chez les jeunes, où 70% des 25-34 ans déclarent le faire plus souvent.Compte tenu du manque de possibilités pour se rendre dans les magasins, ces résultats ne sont pas extraordinaires. Ce qui est plus surprenant, c'est que l’enquête indique que cette augmentation ne s'arrêtera pas une fois la pandémie terminée. Sur les 10 000 consommateurs interrogés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Japon et au Brésil, pas moins de 40% ont déclaré qu'à l’avenir ils pensent même acheter encore davantage en ligne. Cela montre un changement fondamental dans la façon dont les achats se font et il est clair que l'impact de la pandémie sur les habitudes d'achat a peu de chance d’être jamais inversé.Alors que le volume des achats en ligne continue de croître, il est essentiel que les consommateurs soient protégés contre les menaces associées à la vente au détail sur Internet. Les entreprises sont souvent confrontées à des fuites de données et à des cyberattaques. Dans ce cas, il est possible que les informations personnelles des consommateurs soient révélées, ce qui les expose aux menaces d'extorsion et de phishing.Les cybercriminels utilisent couramment des marques de vente au détail fort connues (use established retail brands) comme hameçon pour le phishing et manipulent ainsi la confiance des consommateurs dans ces marques afin de les convaincre de cliquer sur des liens malveillants. Ils obtiennent ainsi des informations personnelles, notamment les noms d'utilisateur, les mots de passe et les détails de la carte.Plus de deux tiers des consommateurs interrogés par ESET pensent pouvoir repérer un e-mail de phishing s'il imite un des fournisseurs en ligne qu'ils utilisent régulièrement. Cela peut indiquer une sensibilisation accrue aux e-mails de phishing parmi le grand public en raison de la couverture médiatique régulière. Mais compte tenu du pic massif constaté suite à la pandémie, avec Google enregistrant un record de 2 millions de sites de phishing en 2020 (2 million phishing sites in 2020), il se peut aussi que beaucoup de consommateurs sous-estiment encore les efforts mis en place par les cybercriminels.Seulement 29% des consommateurs interrogés au niveau mondial ont déclaré qu'ils se sentaient «très en sécurité» lors de leurs achats en ligne. 16% ont déclaré qu'ils ne se sentaient «pas particulièrement en sécurité» ou «pas du tout en sécurité». Alors que les ventes en ligne impliquent presque toujours que les acheteurs fournissent des informations de paiement, il est clair que davantage doit être fait, à l'échelle mondiale, pour garantir la protection des consommateurs en ligne face aux cyber-menaces.En ce qui concerne les paiements, il y a progrès. Des services tels que Apple Pay et Google Pay (services such as Apple Pay and Google Pay) produisent un numéro de carte virtuelle unique pour chaque transaction, ce qui signifie que les détails de la carte ne sont pas divulgués. Les résultats de l'enquête ESET montrent cependant qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour renforcer la confiance des consommateurs.Il est donc d’importance capitale de protéger les consommateurs et leurs données contre les hameçonneurs et autres acteurs malveillants. C’est la mission d'ESET avec sa technologie logicielle de sécurité avancée. Pour plus d'informations sur la manière dont ESET peut vous protéger lorsque vous surfez sur le net, veuillez visiter notre site https://www.eset.com/be-fr/