Les Top Product Awards d’AV-TEST pour meilleurs antivirus pour Windows remportés par ESET

ESET, un leader mondial en cybersécurité, a de nouveau été récompensé par les Top Product Awards d’AV-TEST, dans leurs derniers rapports d'examen et de certification pour les produits professionnels et consommateurs (AV-TEST Product Review and Certification reports). L'offre professionnelle ESET pour Windows, ESET Endpoint Security 7.3, ainsi que son produit consommateurs, ESET Internet Security 14.0, ont obtenu des scores parfaits dans les catégories Protection, Convivialité et Performances, remportant les Top Product Awards lors des tests de novembre et décembre 2020.AV-TEST, une organisation de test indépendante de premier plan, utilise une des plus grandes collections d'échantillons de logiciels malveillants au monde pour créer un environnement réel avec des tests internes très précis et des scénarios de test réalistes.Ces tests ont évalué le meilleur logiciel antivirus Windows pour entreprises et consommateurs. Tous les fournisseurs ont été classés dans trois catégories principales: protection, performances et convivialité.Tant dans les évaluations consommateurs qu’entreprises, les solutions d'ESET ont obtenu le score parfait de 6 dans la catégorie Protection, qui mesure la protection et la détection de logiciels malveillants, y compris les menaces Web et courrier électronique. Les solutions ESET ont également obtenu un score parfait dans la catégorie Ergonomie, où l'impact sur la convivialité est mesuré avec des indicateurs tels que fausses alarmes, fausses détections et blocage inutile de sites Web. Dans la catégorie Performance, où l'impact moyen sur la vitesse de l'ordinateur est évalué, les produits consommateurs et professionnels ont obtenu une note supplémentaire de 6 sur 6, soit une amélioration par rapport aux 5,5 obtenus lors des tests d'août / octobre.Roman Kováč, directeur de la recherche chez ESET, a déclaré: «Nous sommes ravis de continuer à recevoir des éloges pour nos solutions de sécurité destinées aux consommateurs et aux entreprises. Obtenir des scores parfaits dans les trois catégories est un succès et me rend extrêmement fier. ESET s'est engagé à rendre la technologie plus sûre pour tous les utilisateurs et le fait que nos solutions soient reconnues comme les meilleures prouve bien nos efforts. Les résultats d'AV-TEST confirment une fois de plus que nos solutions fonctionnent dans des scénarios réalistes. Les événements de l'année écoulée ont conduit, au niveau mondial, à travailler davantage en ligne qu'auparavant et, comme les cybermenaces évoluent constamment, cette reconnaissance n'a jamais été aussi importante. Avec ESET, les consommateurs et les entreprises peuvent être assurés qu'ils sont dans de bonnes mains avec ESET. »Pour en savoir plus sur les solutions consommateurs et entreprises ESET pour Windows consultez