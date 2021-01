Dans le monde, 42% des consommateurs utilisent des applis FinTech gratuites, mais la moitié ne sait pas si l'appli vend leurs données - une enquête d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Les participants ont été invités à répondre à une série de questions sur des sujets tels que la technologie financière et la cybersécurité. L’enquête révèle des choses très intéressantes sur la manière dont les consommateurs protègent leurs informations sensibles lorsqu'ils utilisent des applis FinTech. Les participants ont également été invités à évaluer leurs compétences techniques comme étant de base, intermédiaires ou avancées.L'enquête a également révélé qu'en plus du grand nombre de consommateurs qui ne savent pas si leurs données sont vendues, seuls 31% des participants disent avoir lu les conditions d'une appli FinTech avant de la télécharger, alors que seulement 29% ont pris connaissance de la politique de confidentialité. Ces résultats mettent en lumière les actions que les consommateurs du monde entier peuvent ou non prendre pour se protéger eux-mêmes et leurs finances, et que, par conséquent, beaucoup pourraient être vulnérables aux cyber-menaces.Près de la moitié (48%) de tous les consommateurs n'utilise pas de VPN et 42% des consommateurs se connectent à leurs applis financières via le Wi-Fi public. Même parmi 1 consommateur sur 5 qui se considère comme disposant de compétences techniques avancées, 31% n'utilisent pas de gestionnaire de mots de passe. Il est aussi intéressant de noter que sur les 22% de participants pouvant être considérés comme des «adoptants FinTech» (utilisant au moins quatre applications FinTech), 93% ont un logiciel de sécurité installé sur certains de leurs appareils. Ce pourcentage se réduit à 85% pour les «non-adoptants FinTech» (qui utilisent une à trois applications). Cela indique que les consommateurs plus intéressés par les applis FinTech sont plus conscients de l'importance des mesures de cyber-sécurité pour leurs finances personnelles.Commentant ces résultats, Ignacio Sbampato, chief business officer d'ESET, a déclaré: «La protection des données sensibles et financières des consommateurs n'a jamais été aussi importante. La technologie financière joue un grand rôle dans la reprise économique personnelle et sociétale, et elle n’a jamais été aussi vital qu’aujourd’hui. Dès lors, il est important que les solutions FinTech et leurs utilisateurs soient correctement protégés. Ces résultats, concernant les consommateurs et leurs attitudes à l'égard de la sécurité des données, démontrent que de nombreuses personnes peuvent être vulnérables aux risque cybernétiques. Notre mission est de garantir que les informations les plus précieuses des utilisateurs de technologie soient protégées par du logiciel de sécurité avancé. "Pour en savoir plus sur ESET et ses recherches sur les technologies financières mondiales, visitez la section newsroom sur www.eset.com/int/about/newsroom. A propos d’ESETDepuis 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde. Avec des solutions allant de la sécurité des terminaux et des mobiles jusqu’à des solutions de chiffrement et d’authentification à deux facteurs, les produits conviviaux et hautement performants d’ESET confère aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour pleinement tirer parti des potentiels de leurs technologies. ESET assure une protection et une surveillance discrète 24 h sur 24, mettant les solutions de protection à jour en temps réel afin de garantir la sécurité des utilisateurs et les activités des entreprises, sans la moindre interruption. Les menaces en constante évolution requièrent une société spécialisée en sécurité IT qui soit elle-même évolutive. S’appuyant sur ses divers centres R&D de par le monde, ESET est la première société de sécurité IT à avoir décroché 100 récompenses Virus Bulletin VB100 et ayant identifié, sans exception, tous les maliciels en circulation et ce, sans interruption depuis 2003. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.