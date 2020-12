ESET récompensé par les prix AV-Test Top Product pour le meilleur logiciel antivirus Windows

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET Endpoint Security 7.3 et ESET Internet Security 13.2 , produits de sécurité pour Windows, ont remporté ces prix avec des scores parfaits en protection et convivialité dans les gammes professionnelles et consommateurs, lors des tests effectués en août et octobre 2020.AV-TEST, une organisation de test indépendante de premier plan, utilise une des plus grandes collections au monde de logiciels malveillants pour créer un environnement réel pour des tests en interne très précis et des scénarios de test réalistes.Les tests ont évalué le meilleur logiciel antivirus Windows pour les consommateurs et les professionnels. Tous les fournisseurs ont été évalués dans les trois catégories principales: protection, performances et convivialité. Lors des évaluations consommateurs et entreprises, les solutions d'ESET ont obtenu un 6 parfait dans la catégorie Protection, qui mesure la protection contre les logiciels malveillants tels que virus, vers et chevaux de Troie, et un 6 parfait dans la catégorie Ergonomie, qui mesure l'impact du logiciel de sécurité sur la convivialité de l'ordinateur. Les deux solutions ont également obtenu des scores presque parfaits de 5,5 dans la catégorie Performance, qui, dans l'utilisation quotidienne, mesure l'impact du produit sur la vitesse de l'ordinateur.En plus de ces excellents résultats, ESET a reçu l'été dernier son 100e certificat AV-Test. Ce prix marque le dixième anniversaire du premier certificat AV-Test obtenu par ESET juin 2010.Roman Kováč, directeur de la recherche chez ESET, a précisé: «C’est non seulement extrêmement encourageant de recevoir des éloges pour nos solutions de sécurité consommateur et professionnelle, mais aussi d'être récompensé pour dix années de résultats cohérents et exceptionnels lors de tests effectués par des tiers. Chez ESET, nous sommes extrêmement fiers de nos efforts pour rendre la technologie plus sûre. Cette reconnaissance par AV-Test confirme que nos solutions fonctionnent dans des scénarios réels. Les entreprises et les consommateurs peuvent être sûrs qu’avec ESET ils sont dans de bonnes mains. Après une année vraiment pas comme les autres, il n’a jamais été aussi important que les informations et les données sensibles des utilisateurs soient protégées, tant au travail qu’à la maison, avec un logiciel de sécurité avancé. »Pour en savoir plus sur les solutions consommateurs et professionnelles d'ESET pour Windows, cliquez sur https://www.eset.com/be-fr/