ESET «Leader Stratégique» dans un nouveau test rigoureux Endpoint Prevent & Response

ESET, un leader mondial en cybersécurité, a été nommé leader stratégique dans le rapport Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report, (rapport comparatif de prévention et de réponse aux terminaux), un des tests les plus complets jamais réalisés par AV-Comparatives en matière de solutions de détection et de réponse ainsi que de produits de sécurité pour terminaux. Dans ce rapport, c’est le pack ESET PROTECT Enterprise, comprenant la console de gestion ESET PROTECT, ESET Endpoint Security 7.3 et ESET Enterprise Inspector 1.4 – la solution EDR d’ESET- qui a été testé.AV-Comparatives, une organisation de test indépendante de premier plan, bien connue pour ses tests innovants en environnement réel, a soumis les produits de neuf fournisseurs à des dizaines d'attaques ciblées, chacune déployée avec une variété de techniques et de tactiques.En plus des tests approfondis traditionnels, AV-Comparatives a développé un quadrant - Enterprise EPR CyberRisk Quadrant ™ - qui tient compte de l'efficacité de chaque produit à prévenir les violations, des économies calculées qui en résultent, des coûts d'achat du produit et du coût de précision du produit (coût encouru en raison de faux positifs). ESET et ses solutions ont été nommés Strategic Leader - la certification la plus élevée dans ce quadrant. Les leaders stratégiques sont des produits qui ont un retour sur investissement très élevé et offrent un coût total de possession très faible en raison de leurs capacités techniques exceptionnelles, combinées à des coûts raisonnables. Les dirigeants stratégiques développent des idées révolutionnaires qui sont mises en œuvre de manière impressionnante dans leurs produits.ESET a obtenu des scores particulièrement élevés dans les catégories réponse active, réponse passive et capacités de prévention /réponse combinées, obtenant les pourcentages les plus élevés du test avec respectivement 98%, 100% et 99%. Dans la catégorie prévention combinée, seuls quatre des neuf fournisseurs ont obtenu un résultat comparable.Le rapport mentionne également qu’ESET PROTECT Enterprise a exceptionnellement bien géré les menaces ciblant l'utilisateur et plus particulièrement avant que la menace ne progresse dans l'environnement utilisateur. Des louanges ont été attribué à la console intuitive facile à utiliser, ainsi qu’aux données contextuelles fournies et permettant aux analystes de sécurité de hiérarchiser, d'atténuer et d'effectuer une enquête approfondie sur les menaces. En plus des données et des informations sur les menaces, les solutions d'ESET ont montré une bonne mise en image de MITRE ATT & CK®, permettant aux analystes, si nécessaire, de suivre un incident à la trace et de fournir des mesures défensives supplémentaires lorsqu'elles sont disponibles.Pour Andreas Clementi, CEO et fondateur d'AV-Comparatives: «ESET a non seulement obtenu le score de prévention et de réponse combiné le plus élevé du test, mais a démontré des capacités globales de détection et de rapport exceptionnelles. Les résultats des tests ont aussi démontré qu’ESET a le coût total de possession le plus bas parmi tous les fournisseurs évalués, ce qui a assuré à ESET la position de leader stratégique dans ce nouveau test. "Juraj Malcho, Chief Technology Officer d’ESET, explique: «Être nommé chef de file stratégique par AV-Comparatives dans le cadre d'un nouveau test aussi rigoureux et important nous rend extrêmement fiers. Nous sommes passionnés par l'innovation et l'amélioration constante de nos solutions avancées. Les tests par des tiers sont une étape essentielle pour garantir que nous tenons cette promesse. Les scores élevés de ce test EPR reflètent à la fois notre engagement en faveur de la sécurité de nos clients et notre engagement à fournir les plus hauts standards en matière de solutions EDR et de sécurité des terminaux, tant en matière du point de défense passive et active. "