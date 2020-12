Google Chrome et ESET collaborent dans la lutte contre les menaces en ligne

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET, un leader mondial en cybersécurité, vient d’annoncer a annoncé qu'il continue de s'associer à Google pour protéger les utilisateurs de Google Chrome. La technologie primée d'ESET est utilisée par Google pour analyser, identifier et supprimer les logiciels indésirables rencontrés par les utilisateurs de Chrome pour Windows.L’extension de la coopération pour Chrome Cleanup (Chrome Cleanup), qui fait partie de la fonctionnalité de navigation sécurisée de Chrome, souligne l’étroite collaboration entre le navigateur le plus populaire au monde et la technologie du principal fournisseur de cybersécurité basé dans l’Union Européenne. Les deux sociétés entretiennent une vaste relation qui inclue la collaboration d’ESET permettant d’assurer la sécurité de Google Play Store et ceci dans le cadre du partenariat App Defense Alliance (the App Defense Alliance).ESET fournit également des données aux utilisateurs de Chronicle, la plate-forme d'analyse de sécurité de Google Cloud, ce qui permet de prendre les mesures nécessaires concernant des fichiers malveillants.Comme appliquée dans Chrome Cleanup, la technologie d’ESET est utilisée par Google pour alerter les utilisateurs au sujet de logiciels indésirables ou potentiellement dangereux qui tentent d’atteindre leurs appareils de manière furtive, lorsque ceux-ci sont - par exemple - regroupés dans un téléchargement de logiciels ou de contenus légitimes.En utilisant la technologie de sécurité d'ESET, Google Chrome offre aux utilisateurs la possibilité de supprimer ces logiciels indésirables. Chrome Cleanup fonctionne à l’arrière-plan, sans être perçu«Nous sommes fiers d’être associés à Google pour aider les utilisateurs de Chrome à profiter d'une technologie plus sûre», a déclaré Juraj Malcho, directeur de la technologie chez ESET. «La collaboration constante avec Google et Chrome Cleanup démontre l'importance que les deux sociétés accordent à la protection et à la sécurité des utilisateurs. Puisque Chrome est le navigateur de choix pour la plupart des utilisateurs de Windows, la technologie et les ingénieurs d'ESET leur assurent une protection de premier plan.»Pour plus d'informations sur Google Chrome Cleanup, cliquez sur https://www.eset.com/int/google-chrome-cleanup/