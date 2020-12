ESET présente ses recherches mondiales sur le FinTech

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dans le monde, un consommateur sur cinq utilise au moins quatre applications FinTech (technologie financière), et parmi ceux-ci 63% protègent tous leurs appareils avec un logiciel sécuritaire.ESET, un des leaders mondiaux en cybersécurité, a présenté aujourd'hui ses recherches mondiales sur les FinTech. Pour ce travail plus de 10 000 consommateurs et chefs d'entreprise ont été interrogés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Mexique et au Brésil. Les entreprises et les consommateurs participants ont été invités à répondre à une série de questions sur les thèmes de la technologie financière, de la cybersécurité et de leurs impacts sur la sécurisation des finances dans un monde COVIDien, et cela plus particulièrement dans le cadre des confinements suite au coronavirus.Le projet vise à examiner une série de thèmes en relation avec les expériences FinTech pour les consommateurs et les entreprises, y compris les préoccupations concernant la sécurité des finances, des transactions et des données financières, l'utilisation actuelle des applications FinTech et les diverses attitudes, ainsi que les perspectives commerciales sur l'avenir des solutions FinTech dans un monde post-COVID.Dans l’enquête, le segment consommateurs a révélé que 40% de ces personnes utilisent entre une et trois applications FinTech, mais que seulement la moitié d'entre elles ont un logiciel de sécurité installé sur tous leurs appareils personnels. De plus, 62% de ces utilisateurs ont un gestionnaire de mots de passe pour faciliter la connexion à leurs comptes financiers. Comparé à cela, seulement 22% des consommateurs pourraient être considérés comme «adoptants de la FinTech», car ils utilisent au moins quatre applications de technologie financière. Parmi les adoptants FinTech, 63%, un nombre nettement plus élevé, protègent tous leurs appareils avec un logiciel de sécurité. Alors que nos vies deviennent toujours plus numérisées et que nous nous lançons sur le chemin de la récupération COVID, il est impératif que les appareils et les technologies que nous utilisons pour partager nos informations financières les plus sensibles soient protégés au plus haut niveau.Suite au COVID-19, la technologie financière jouera un rôle essentiel dans la reprise économique aussi bien personnelle que sociétale. Il n'a donc jamais été aussi important que les solutions FinTech soient correctement protégées. La sûreté et la sécurité des consommateurs et des entreprises sont au cœur des valeurs fondamentales d’ESET, et ces recherches mondiales ont été menées pour mettre en évidence les technologies émergentes et actuelles qui sont au cœur de la vie des gens et les attitudes qu’ils ont à leur égard. Dans un cadre plus large, l’étude examine d'autres technologies, notamment les crypto-monnaies et le bitcoin, la blockchain, les services bancaires uniquement en ligne, etc.Ignacio Sbampato, Chief Business Officer chez ESET, explique: «Nous sommes fiers d'être à l’avant plan de l'innovation technologique et de la sécurité, et ce projet en est le reflet. Cette enquête mondiale sur les technologies financières nous permettra d'explorer les attitudes à l'égard des technologies émergentes et établies et de faire connaitre nos offres aux consommateurs et aux entreprises pour qu'elles soient toujours protégées au plus haut niveau. Nous voulons aider les gens, tant personnellement que professionnellement, à comprendre et à combattre les risques liés à l'utilisation de tout type de technologie. Pour cela, nous devons rester à l'affût des tendances technologiques mondiales.»À partir de la présente communication, les recherches d'ESET sur l'adoption de la FinTech dans le monde COVIDien - tant sur les marchés consommateurs que professionnel, les différentes données démographiques des utilisateurs et les régions géographiques - partageront une diversité de perspectives par le biais de communiqués de presse, d’interviews et d’articles sur le blog. La majeure partie de cette recherche sera publiée au cours des premiers mois de 2021Pour en savoir plus sur ce que nous avons trouvé, visitez https://www.eset.com/blog et www.welivesecurity.com Pour en savoir plus sur la société, cliquez sur ESET et https://www.eset.com/be-fr/