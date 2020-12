ESET remporte un grand prix dans le classement Q3 Enterprise Endpoint Protection de SE Labs

ESET, un leader mondial en cybersécurité, a remporté le prix AAA, le plus élevé, pour sa solution ESET Endpoint Security dans le cadre des prix Q3 Enterprise Endpoint Protection de SE Labs. Cette année, c'est la deuxième fois qu'ESET reçoit la plus haute distinction de SE Labs. Au premier trimestre 2020, ESET a obtenu la même évaluation.



SE Labs est une société de test indépendante qui a pour but d’améliorer la sécurité des technologies de l'information en évaluant les produits et services conçus pour détecter les attaques, se protéger contre les intrus, ou les deux. Entre juillet et septembre 2020, le laboratoire a testé neuf solutions de sécurité endpoint pour évaluer leur efficacité dans la détection et la protection contre les menaces en temps réel. ESET Endpoint Security a obtenu une cote de précision globale de 1 135, la deuxième plus élevée de toutes les solutions de sécurité testées.



ESET Endpoint Security combine un antivirus robuste et un logiciel de sécurité réseau pour protéger les entreprises. Au cours du processus de test, le produit a été exposé à un mélange d'attaques ciblées, d'e-mails publics du monde réel et de menaces Web. Les résultats démontrent que la solution est efficace pour bloquer les URL malveillantes, gérer les exploits et classer correctement les applications et sites Web légitimes.



Jiri Kropáč, responsable des laboratoires de détection des menaces chez ESET, explique: «ESET Endpoint Security offre aux clients le meilleur niveau de protection possible. Recevoir cette note AAA de SE Labs en est la preuve. Nous améliorons et adaptons constamment notre technologie pour offrir un équilibre entre détection avancée, prévention et performances optimales. Dans le rapport, cela se reflète dans sa reconnaissance de la capacité de cette solution à bloquer les URL malveillantes et à classer les applications. »