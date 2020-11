IDC MarketScape nomme ESET ‘acteur majeur‘ pour la deuxième année consécutive

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Il s’agit d’une évaluation du marché des entreprises de logiciels en gestion de menaces mobiles, aidant les organisations à identifier les fournisseurs avec des offres solides et des stratégies commerciales bien intégrées.Selon le rapport «ESET est fort dans les domaines de la recherche sur les menaces, plus particulièrement dans l'identification des logiciels Android malveillants et de la détection des comportements». IDC ajoute que «les organisations qui désirent consolider leurs produits de sécurité et leurs opérations autour d'un modèle de sécurité endpoint unifié devraient également envisager ESET pour son portefeuille d'outils de gestion des terminaux et de la sécurité plus vaste en plus de MTM.»En 2020, la sécurité mobile est devenue une priorité plus grande que jamais au paravent, car un grand nombre d'organisations ont instauré le télétravail sur une grande échelle, alors que les acteurs menaçants ont multiplié leurs tentatives de manière exponentielle. Etant séparés du bureau, de plus en plus d'employés utilisent leurs appareils mobiles dans le cadre de leur travail quotidien. Dès lors, il est essentiel que ces appareils soient protégés. Les entreprises doivent s'assurer que tous les terminaux sont sécurisés avec un logiciel tel qu’ ESET Endpoint Security for Android, qui protège contre un large éventail de menaces grâce à sa défense multicouche.Aujourd’hui , c’est plus que pertinent, car pour beaucoup la gestion de tous les appareils d'une organisation constitue un défi majeur face aux menaces mobiles. Comme chaque employé peut posséder plusieurs appareils mobiles, la supervision du logiciel sur chaque appareil peut être une tâche fastidieuse. Cependant, des offres telles qu’ ESET Security Management Center** - qui est automatiquement inclus dans toutes les licences ESET de protection endpoint - peuvent rationaliser ce processus, en fournissant une seule fenêtre à partir de laquelle on gère toutes les appareils d'un réseau.Zuzana Legáthová, responsable ESET des relations avec les analystes, commente: «En tant qu’un des outils pour évaluer les fournisseurs les plus importants de l’industrie informatique, la reconnaissance continue, par IDC MarketScape, d’ESET comme un acteur majeur témoigne de la puissance des offres ESET en sécurité mobile. L'amélioration des performances d'ESET par rapport à l'évaluation de l'an dernier est une confirmation de nos capacités sans cesse croissantes dans le domaine de plus en plus important des logiciels de gestion de menaces mobiles. Pour assurer la sécurité de leurs appareils, les entreprises du monde entier peuvent compter sur l'expertise d'ESET. Le fait d'être nommé acteur majeur en gestion des menaces mobiles par IDC Marketscape est une validation importante. »* IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2018–2019 Vendor Assessment, Doc # US44521018, December 2018** sera renommé ESET PROTECT