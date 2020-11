ESET Mobile Security : reconnu «meilleur antivirus pour Android», avec le meilleur score lors de l’AV-TEST

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

AV-TEST, un organisme de test indépendant de premier plan, utilise une des plus grandes collections d'échantillons de logiciels malveillants numériques au monde afin de créer un environnement réel pour des tests internes très précis.Après avoir obtenu le meilleur score lors de l'AV-TEST de juillet 2020, ESET a été évalué parmi 14 autres produits de sécurité mobile. AV-TEST a utilisé ses paramètres par défaut et la version la plus récente de tous les produits. Les tests ont porté sur la détection des logiciels malveillants et la convivialité, y compris les performances et les faux positifs. ESET Mobile Security a obtenu un score de 99,8%, le plus élevé, en «Protection contre les dernières attaques de logiciels malveillants Android en temps réel» et un 100% parfait en «Détection des logiciels malveillants Android largement répandus découverts au cours des 4 dernières semaines». L'appli ESET Mobile Security pour Android a aussi été mise en évidence car elle n’impacte pas la durée de vie de la batterie et ne ralentit pas l'appareil.La version 6.0 de la solution Premium Mobile Security apporte une nouvelle couche de sécurité pour les utilisateurs d’EMS. La fonction ‘protection des paiements ‘ protège les utilisateurs lorsqu’ils utilisent des applications financières, par exemple lors d’opérations bancaires ou de trading. Cette fonctionnalité catégorise automatiquement toutes les applis installées du Google Play Store qui entrent dans la catégorie Finance et elle les analyse à la recherche de menaces potentielles. A cette liste, l'utilisateur peut aussi ajouter d'autres applis installées qui peuvent ne pas faire partie de la catégorie Finance.Commentant les résultats obtenus, Branislav Orlík, chef de produit chez ESET, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance constante par AV-TEST pour notre offre de produits de sécurité mobile. Notre engagement à fournir à nos clients les meilleures solutions de sécurité informatique se reflète dans ces scores car c’est essentiel que les données personnelles et professionnelles des utilisateurs soient protégées au plus haut niveau. Nous sommes ravis d'avoir à nouveau obtenu le meilleur score et nous prenons l’engagement de toujours innover et mettre à jour nos offres de produits. »Visitez ESET Mobile Security pour en savoir plus ainsi qu’ ESET Belgium sur https://www.eset.com/be-fr/