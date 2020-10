Big Pharma Manager Edition

Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de créer, développer et faire de votre propre entreprise pharmaceutique un leader du marché? C'est en gros, l'idée de Twice Circled lorsqu'il a créé Big Pharma, un titre de management qui arrive sur consoles. Dès le début, nous verrons qu'il ne sera pas facile de se frayer un chemin dans les grandes entreprises pharmaceutiques. Nous devons apprendre beaucoup de processus, ainsi que le fonctionnement de différentes machines, afin de comprendre pourquoi un médicament est efficace et pourquoi un autre peut nous ruiner. Le principe est clair : nous formons une société (en gros, nous choisissons son nom et le personnage qui nous représente comme ses dirigeants) et nous essayons de la faire monter au sommet. Comment y parvenir ? Eh bien, en créant des médicaments avec les matériaux de base dont nous disposons, en engageant des chercheurs qui travaillent à la découverte de nouveaux et meilleurs matériaux, en investissant dans des machines, etc. Tout cela doit être strictement contrôlé, depuis le nombre d'ingrédients que nous avons dans la recherche jusqu'à la densité de chacun d'entre eux dans tous les processus. Le fait est que de cette densité dépendra, par exemple, qu'un médicament conçu pour guérir l'angine de poitrine finira par être une pilule qui provoque des nausées et qui fait perdre beaucoup d'argent à notre entreprise.Mais comment contrôler tout cela ? Tout d'abord, nous avons un tutoriel avec différentes phases qui nous apprendra comment exécuter tout ce qui est important au sein de Big Pharma. Bien sûr, c'est un long tutoriel, avec beaucoup de textes (en français) qui peuvent rendre le début assez fastidieux pour beaucoup de joueurs qui veulent aller droit au but. De plus, cette grande quantité de texte est assez petite, ce qui peut rendre la lecture difficile. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il s'agit de textes techniques et que toutes les informations sont nécessaires pour pouvoir comprendre Big Pharma et avancer dans ses missions, cela rend l'omission de certains d'entre eux impossible. En faisant attention à tout (et si on n'a pas peur d'une demi dioptrie en chemin) on peut finir par maîtriser les processus, mais en attendant, il est plus que probable que ce ne soit pas amusant pour tout le monde. Une fois que nous aurons passé le dense Tutoriel, nous aurons un bon nombre de niveaux qui proposent un large éventail de défis. Celles-ci vont d'une phase de débutant à un déblocage complet, en passant par des niveaux avancés et d'autres situations où l'on nous propose de commencer avec une dette élevée. Dans les grandes entreprises pharmaceutiques, nous pourrons également gérer une série de crédits lorsque les choses tourneront mal. Mais n'oublions pas d'en tenir compte lorsque nous nous développons dans le cadre du développement de nos médicaments. C'est généralement ce dont nous parlons, des phases avec une série d'objectifs à atteindre.Si vous envisagez un jeu de gestion de type Two Point Hospital, vous devez changer d'avis. Big Pharma propose une gestion pure de la pharmacie, sans touches d'humour ni situations loufoques. Bien qu'elle puisse avoir quelques points surréalistes, notamment en ce qui concerne les ingrédients que nous pouvons rechercher, la vérité est que tout est très sérieux : l'investissement dans l'espace, les machines pour réduire ou augmenter la densité de notre matière, donnent naissance à des médicaments qui guérissent de nouvelles affections... et toujours en attente sur notre compte monétaire. Sur le plan graphique, il conserve une esthétique de dessin animé, sans aucune sorte de fanfaronnade et en cherchant la manière la plus pratique de représenter les éléments dont nous avons besoin. Comme nous l'avons déjà dit, la grande quantité de textes de taille assez réduite rend sa lecture difficile et nous oblige à nous arrêter et à nous reposer à chaque fois. Dans l'aspect sonore, il ne se distingue pas non plus. Il suffit de corriger les effets et les sons et d'un narrateur (en anglais) que nous pouvons activer ou désactiver à notre guise. Cette voix nous avertira seulement de certains événements, comme lorsque nous avons créé un nouveau médicament ou lorsque la concurrence a progressé à un moment donné.Big Pharma fait partie de ces titres qui ressemblent à ce qu'on trouve sur PC, avec un pointeur que l'on manipule avec le stick analogique et quelques options que l'on doit intercaler avec les boutons et qui ne sont pas toujours bien résolues. Il est plus que probable que vous finissiez parfois dans un terrible désordre à la recherche de la pièce de recherche ou de la pièce de fabrication qui convient. Bien que sa jouabilité ne soit pas mauvaise, on estime qu'un certain contrôle fait défaut pour améliorer l'expérience. Toutefois, nous devons reconnaître que l'expérience de la gestion pharmaceutique est correcte et qu'elle devient un défi si nous prenons le temps de la relever. Parce que Big Pharma présente de nombreux défis qui ne sont pas du tout simples, il occupera un bon nombre d'heures devant l'écran si nous voulons les relever tous. A noter que cette édition physique de Big Pharma comporte le jeu sur Blu-Ray, une planche de stickers, un cœur en origami et le DLC Marketing & Malpractice.Big Pharma fait de la gestion pharmaceutique une expérience de jeu correcte , capable de poser des défis intéressants si le joueur parvient à surmonter un début plutôt fastidieux et passe sur un grand nombre de textes difficiles à voir en raison de leur taille . Si vous avez de la patience et que vous voulez une gestion pure qui vous rapproche d'une industrie comme la pharmacie, cela peut être une bonne option. Si vous recherchez un divertissement plus rapide et plus direct, il existe d'autres jeux de gestion plus intéressants que celui-ci.