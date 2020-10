ESET lance ESET Cloud Office Security, une protection avancée pour les applications Microsoft 365

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

ESET, un des leaders mondiaux en cybersécurité, lance aujourd'hui ESET Cloud Office Security, une nouvelle solution logicielle "as a service" qui offre une protection avancée aux utilisateurs des applis Microsoft 365. Le logiciel est conçu pour protéger les moyens de communications et les outils de collaboration modernes utilisés en entreprise.Microsoft Office 365 est utilisé par des organisations du monde entier, le nuage devenant une partie intégrante du stockage de données et des systèmes de nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille. Avec plus de 84 % des organisations (84% of organizations )(selon l'enquête Gartner*) utilisant ou ayant l'intention d'utiliser Microsoft 365, il est crucial que les entreprises et leurs outils de cloud computing soient protégés de manière adéquate. Les entreprises qui utilisent ESET Cloud Office Security sont protégées contre les incidents causés par des attaques par courrier électronique ou des logiciels malveillants et peuvent aider leurs employés à rester concentrés sur leurs tâches professionnelles.Le courrier électronique est le fondement de la communication moderne des entreprises, mais il reste l'un des canaux les plus efficaces pour diffuser des logiciels malveillants, dont les conséquences peuvent être désastreuses, notamment en combinaison avec l'infiltration des outils de collaboration. ESET Cloud Office Security fournit une couche de protection supplémentaire pour le courrier électronique et le stockage dans le nuage Microsoft 365, assurant la tranquillité d'esprit de tous les membres de l'équipe grâce à la protection automatique des boîtes aux lettres des nouveaux utilisateurs. La solution permet un contrôle et une visibilité totale sur les menaces, avec une notification immédiate lorsque la détection d'un logiciel malveillant se produit et une console web facile à utiliser qui permet aux administrateurs informatiques de prendre des mesures immédiates.* Mise en œuvre de Microsoft Office 365 : Résultats et analyse de l'enquête Gartner, 2019, publiée le 4 septembre 2019La combinaison du filtrage du spam, de l'analyse des logiciels malveillants et de l'anti-phishing sécurise les services Exchange Online des entreprises, qui à leur tour protègent les communications contre les logiciels malveillants, minimisent les effets négatifs des courriers électroniques non sollicités sur la productivité quotidienne et contribuent à empêcher que les courriers électroniques externes entrants ne soient utilisés comme canal pour des attaques ciblées. La protection anti-malware ESET Cloud Office Security réagit également à toute modification de fichier dans OneDrive, ce qui contribue à protéger les données de votre entreprise et à réduire le risque de propagation des malwares à d'autres appareils. Accessible de n'importe où, la console dans le nuage, facile à utiliser, donne également un aperçu des éléments mis en quarantaine et fournit immédiatement des notifications lorsque des détections se produisent.Ján Brunovský, chef de produit ESET, a commenté : "Presque toutes les entreprises du monde entier comptent sur le courrier électronique pour communiquer, et pourtant c'est l'un des principaux vecteurs d'attaques exploités par les cybercriminels. Nous sommes ravis de lancer ESET Cloud Office Security et de fournir une solution qui protégera d'innombrables entreprises ainsi que leurs interactions et leurs données les plus précieuses. La sécurisation du courrier électronique et du stockage cloud est le pivot de la cybersécurité pour les entreprises, et sans une base solide de protection contre les logiciels malveillants, les organisations sont laissées à découvert. Nous sommes fiers de fournir une nouvelle solution de pointe, facile à utiliser, pour le large éventail d'entreprises qui ont besoin de sécuriser leurs outils de stockage cloud".Pour plus d'informations sur ESET Cloud Office Security, cliquez sur www.Welivesecurity.com Visitez aussi ESET Belgique sur https://www.eset.com/be-fr/