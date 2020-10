Protéger les consommateurs à tous les niveaux avec une protection améliorée pour Windows

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le large éventail d'améliorations de la sécurité couvre la détection des logiciels malveillants, la protection des services bancaires en ligne, la sécurité par mot de passe et l'assistance à la maison intelligente – en concordance avec l'objectif d'ESET de créer un monde digital plus sûr pour le plaisir de tous. Avec un volume croissant de cyberattaques signalées, il est capital que les utilisateurs soient sécurisés lorsqu’ils sont en ligne. Ces mises à jour produits traitent des problèmes clés, tels que les paiements en ligne et les menaces bancaires, le vol d'identité et la fuite d'informations personnelles, les mots de passe volés ainsi que la sécurité des appareils connectés.ESET améliore continuellement ses solutions afin de s'assurer que les utilisateurs disposent des toutes dernières technologies en matière de cybersécurité, tout en conservant une faible empreinte système. Ces mises à jour apportent un réglage fin du système de prévention des intrusions basé sur l'hôte Advanced Machine Learning (Host-Based Intrusion Prevention System) ainsi qu'une réduction significative de la taille du module Machine Learning.Les autres mises à jour clés comportent les nouveaux scanners Windows Management Instrumentation (WMI) et System Registry (registre système) capables de détecter les logiciels malveillants utilisant le WMI ou le registre de manière malveillante. Le module Maison Connectée (Connected Home ) bénéficie d’une meilleure détection des appareils connectés et d’un dépannage des problèmes de sécurité.La sécurité financière étant une priorité absolue, la mise à niveau de la protection des transactions bancaires et des paiements comprend un mode de navigateur sécurisé spécial, permettant aux utilisateurs de payer en ligne en toute sécurité. La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'exécuter n'importe quel navigateur pris en charge en mode sécurisé par défaut.Lorsque le mode sécurisé est activé, la communication du clavier et de la souris avec le navigateur est cryptée afin d’être protégé contre l'enregistrement de frappe. En outre, la protection des services bancaires et des paiements informe désormais les utilisateurs lorsque le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) est activé pour les alerter du danger d’abus du RDP par les logiciels malveillants.ESET Password Manager a, lui aussi, été entièrement redéveloppé avec de nouvelles fonctionnalités comme la déconnexion à distance de sites Web et la suppression à distance de l'historique du navigateur. Il et est disponible via les extensions de navigateur et les applications mobiles natives.Commentant ces mises à jour, Matej Krištofík, chef de produit chez ESET, déclare: «Alors que les cybermenaces continuent d'évoluer en sophistication et en fréquence, il est capital que les consommateurs et leurs appareils soient protégés à tous les niveaux. La technologie est au centre de nos vies, des services bancaires en ligne aux maisons intelligentes , il est donc plus important que jamais que notre technologie personnelle soit sûre et sécurisée. Nous sommes fiers d'offrir nos dernières mises à jour de produits de sécurité Windows aux consommateurs. Ils reflètent notre engagement à constamment améliorer et innover afin de fournir une expérience numérique sûre pour tous. »Pour en savoir plus sur les produits de sécurité domestique d'ESET pour Windows, cliquez sur https://www.eset.com/int/home/antivirus/ et https://www.eset.com/int/home/smart-security-premium/ Visitez aussi ESET Belgium sur https://www.eset.com/be-fr/