Paiement sécurisé par smartphone: ESET lance la version 6.0 de Mobile Security

ESET, un leader global en cybersécurité, vient de lancer la version 6.0 d’ESET Mobile Security (EMS) une solution primée, qui protège contre une multitude de menaces en sécurité mobile Android comme les logiciels malveillants et le phishing. Désormais EMS dispose d’une fonctionnalité supplémentaire : la protection des paiements lors de transactions financières.ESET Mobile Security protège les données des utilisateurs contre les pertes, les fuites et les utilisations abusives grâce à une protection renforcée contre les logiciels malveillants et offre un environnement de navigation sécurisé grâce à sa fonction anti-hameçonnage. De plus, EMS protège les utilisateurs contre la perte physique et le vol de leur appareil. En se connectant à my.eset.com, EMS leur fournit autant d'informations en temps réel que possible sur l'état et la localisation de cet appareil.La version Premium de la solution Mobile Security 6.0 introduit une nouvelle couche de sécurité pour les utilisateurs d’EMS. La fonctionnalité de protection des paiements (Payment Protection) protège les utilisateurs contre les applis qui utilisent des informations financières sensibles telles que les transactions bancaires et les achats en ligne. Cette fonctionnalité catégorise automatiquement toutes les applications installées à partir de Google Play Store qui tombent dans la catégorie Finance et elle les scanne à la recherche de menaces potentielles. A cette liste, l'utilisateur peut également ajouter d'autres applis installées ne faisant pas nécessairement partie de la catégorie Finance.Une icône "lanceur sécurisé" est ajoutée à la liste des applications de l'utilisateur. Ainsi, celles concernant les données financières sensibles peuvent être lancées et sont protégées contre les logiciels malveillants ou les fausses applis qui pourraient tenter de voler des informations d'identification en répliquant les écrans de connexion. Si une application n'est pas lancée à partir du module de lancement sécurisé, Mobile Security continuera à exécuter une analyse de base pour les problèmes non résolus d'antivirus, l'utilisation du réseau ouvert et l'état de base de l'appareil.Pour renforcer encore davantage l'engagement d'ESET en matière de protection mobile Android de pointe, la société a obtenu le certificat MRG Effitas dans le cadre du programme d'évaluation Android 360 ° Q1 2020 (Android 360° Assessment Programme Q1 2020 ) de MRG Effitas, un leader mondial en tests indépendants d'efficacité, de recherche et d'expertise en matière de sécurité informatique.Comme souligné dans le rapport, les appareils Android sont utilisés par environ 2,3 milliards de personnes dans le monde et, avec les logiciels malveillants basés sur Android en constante augmentation, il est indispensable que les solutions antivirus protègent contre 100% des menaces.Lors de son développement, la version 6.0 a également subi des modifications afin d’améliorer les fonctionnalités intuitives et la facilité d’utilisation. Il s’agit, entre autres, de la fonctionnalité de filtrage des appels permettant aux utilisateurs de se protéger contre les appels entrants indésirables ainsi qu’une refonte de la fonctionnalité antivol qui permet une intégration et une réinitialisation simplifiées de mots de passe.Branislav Orlík, responsable produit chez ESET, déclare: «Les appareils mobiles font partie intégrante de notre vie quotidienne et vont bien au-delà du simple besoin d'appeler ou d'envoyer un message à nos amis et à notre famille. Nos appareils mobiles sont désormais la voie directe vers nos portefeuilles, nos souvenirs et nos emplois. Il est donc d’importance capitale que les données personnelles soient sécurisées et tout particulièrement les données financières sensibles. Avec cette nouvelle version d'ESET Mobile Security, nous voulons nous assurer qu’en plus d'être protégés contre les logiciels malveillants et les tentatives de phishing, nos utilisateurs se sentent totalement en sécurité lorsqu'ils effectuent des transactions financières sur leurs appareils. Chez ESET, nous nous consacrons à la sécurité des utilisateurs de technologie à travers le monde et sommes fiers d'être reconnus pour nos solutions de sécurité innovantes et fiables. »Pour plus d’information, cliquez sur ESET Mobile Security.