Rentrée scolaire 2020 - En ligne, soyez sécurisé avec ESET Internet Security

La rentrée scolaire 2020 ne ressemblera pas à ce que nous connaissons. Que le retour à l'école se fasse physiquement ou virtuellement, il est essentiel que les élèves, les enseignants et les administrateurs soient protégés contre les menaces en ligne. ESET, un leader mondial en cybersécurité, propose propose l'action Back to school 2020, et vous fait bénéficier de 30% de réduction sur les licences ESET Internet Security 1 an].Le COVID-19 a fondamentalement modifié l'expérience éducative pour les mois à venir, tant pour les enfants en âge scolaire que pour les étudiants du supérieur. Du jour au lendemain, pour beaucoup, les salles de classe virtuelles ont remplacé les salles physiques, transformant les salles de séjour en salles de classe et perturbant les systèmes technologiques déjà en place.Pour les étudiants utilisant des appareils et des réseaux domestiques, souvent partagés par plusieurs personnes, il n'a jamais été aussi important de sécuriser leurs réseaux et leurs données personnelles et professionnelles. Si la scolarité virtuelle devient de plus en plus courante, une préoccupation à long terme est de savoir comment maintenir la confidentialité en ligne et la protection des données. Les informations personnelles, telles que les notes et les rapports comportementaux, doivent être partagées. Pour ceux qui retournent dans la salle de classe physique, le respect des directives d'hygiène et de distance sociale est essentiel. Les enseignants peuvent vraiment se concentrer sur la sécurité physique des élèves dès qu'ils savent que leur expérience en ligne est sécurisée.ESET Internet Security offre une protection avancée contre le piratage, les escroqueries et les maliciels. C’est un système de sécurité à plusieurs niveaux qui protège contre tous les types de menaces en ligne et hors ligne. Les principales caractéristiques sont :Protection multiplateforme – Sécurisation de tous les appareils avec une seule licence. Que l’on utilise Mac, Windows, Android ou Linux, on est protégé !Protection de la vie privée - L'accès non autorisé à l’ordinateur et l'utilisation abusive de des données est empêché.Rester en sécurité en effectuant des paiements en ligne – La solution ESET protège automatiquement les opérations bancaires sur Internet et offre un navigateur sécurisé spécial grâce auquel on peut payer en ligne en toute sécurité et accéder à des crypto-portefeuilles basés Web.Fonctions antivol - Rester en sécurité en suivant et en localisant son ordinateur portable disparu au cas où il serait perdu ou volé et identifier les voleurs grâce à sa caméra intégrée.Profiter de connexions plus sûres - Protéger la webcam et le routeur domestique contre les intrus. Tester les mots de passe et analyser les appareils intelligents à la recherche de vulnérabilités.Mária Trnková, responsable du département Consommateur & IoT chez ESET, a déclaré: «Au cours des mois écoulés, de nombreux d'aspects de notre vie ont complètement changé et l'éducation n’y fait pas exception. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, la pandémie a transformé l'enseignement et l'apprentissage. La dernière chose dont quelqu'un a besoin est d’être confronté à une violation de sa cybersécurité. Nous sommes fiers de soutenir les enseignants et les étudiants avec une technologie de pointe permettant de sécuriser tous les utilisateurs lors de la rentrée scolaire. »Cliquez ici pour en savoir plus sur ESET Internet Security.A propos d’ESETDepuis 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité IT de pointe destinés aux entreprises et aux consommateurs, partout dans le monde. Avec des solutions allant de la sécurité des terminaux et des mobiles jusqu’à des solutions de chiffrement et d’authentification à deux facteurs, les produits conviviaux et hautement performants d’ESET confère aux consommateurs et aux entreprises la tranquillité d’esprit nécessaire pour pleinement tirer parti des potentiels de leurs technologies. ESET assure une protection et une surveillance discrète 24 h sur 24, mettant les solutions de protection à jour en temps réel afin de garantir la sécurité des utilisateurs et les activités des entreprises, sans la moindre interruption. Les menaces en constante évolution requièrent une société spécialisée en sécurité IT qui soit elle-même évolutive. S’appuyant sur ses divers centres R&D de par le monde, ESET est la première société de sécurité IT à avoir décroché 100 récompenses Virus Bulletin VB100 et ayant identifié, sans exception, tous les maliciels en circulation et ce, sans interruption depuis 2003. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.eset.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.