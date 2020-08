Le Logitech MX Keys fonctionne parfaitement avec macOS, Windows et iPadOS; les touches de modification sont toutes imprimées avec les symboles Mac et Windows, de sorte que l'association avec l'un ou l'autre système est intuitif, et les boutons de fonction spéciaux en haut à droite pour prendre des captures d'écran, ouvrir la calculatrice et verrouiller l'écran font tous exactement ce que vous attendez de chaque plateforme. Grâce à Logitech, cette prise en charge multi-appareils est également un jeu d'enfant, car vous pouvez l'associer à trois appareils à la fois. Il ne se connecte qu'à un seul appareil à la fois, mais vous pouvez basculer entre vos appareils en une seconde en utilisant les boutons 1, 2 et 3 en haut du clavier. Le changement ne prend pas de temps du tout, et c'est vraiment une question de rapidité avec laquelle votre nouvel appareil voit le nouveau signal Bluetooth, ce qui pour nous a été une seconde ou moins presque à chaque fois. D'accord, ce n'est pas un clavier mécanique, et il ne vous fera pas croire qu'il est mécanique. Cela dit, il est très agréable à taper et les touches sont excellentes ! Le clavier est étonnamment lourd et sert de base solide pour y plonger ces touches. Les capuchons concaves des touches pouvaient sembler inquiétantes au début, mais ils sont vraiment agréables à utiliser et ils aident à savoir où nous appuyons sur chaque touche, ce qui permet de trouver plus facilement le centre de chaque touche. Et la disposition est à peu près celle à laquelle on s'attend, ce qui est une bonne chose. La seule vraie plainte, c'est que le haut droit du clavier est consacré à des boutons de fonction spéciaux.L'application Logi Options aide à faire en sorte que le clavier (et la souris) se comporte davantage comme vous le souhaitez. Bien qu'il ne soit pas possible de personnaliser chaque touche, vous pouvez changer toutes les touches de fonction, ainsi que les quatre touches d'action spéciales pour faire d'autres choses. Vous pouvez les modifier pour ouvrir des applications spécifiques ou pour simuler n'importe quelle combinaison de clavier. Le MX Keys utilise le Bluetooth et l'USB-C pour se charger. Il n'a pas de mode filaire et le fait de brancher le câble USB-C ne fait que le charger, il n'établit pas vraiment de connexion câblée avec votre ordinateur. C'est un peu frustrant pour les fois où vous devez appuyer sur un bouton pendant le démarrage, car ce clavier ne fonctionne tout simplement pas. Si vous l'utilisez sans le brancher, il tiendra quelques semaines avec une charge, ce qui est en fait très court. Le clavier possède également des capteurs qui allument le rétro-éclairage (un joli blanc pas du RVB) lorsque vous approchez vos mains du clavier, et l'éteignent lorsque vous les enlevez. C'est assez astucieux et c'est un moyen d'économiser la batterie.Le MX Keys coûte près de 100€, ce qui est objectivement élevé pour un accessoire qui est fourni gratuitement avec l'ordinateur sur lequel vous l'utilisez. Mais si l'on considère le toucher agréable des touches, la bonne construction, l'intégration des logiciels et la facilité de changement d'appareil, ce prix est vraiment intéressant. C'est le meilleur équilibre entre les fonctionnalités, le prix et le plaisir.