Rechargez facilement votre solde ping.ping à distance avec l’app Payconiq by Bancontact

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le respect strict des mesures d’hygiène actuelles, comme la distanciation sociale, reste essentiel pour endiguer le COVID-19. Et cela s’applique plus que jamais aux paiements. Dans la recherche de solutions de paiement innovantes fonctionnant en toute sécurité, l’intégration entre le système de paiement ping.ping et l’app Payconiq by Bancontact offre la solution idéale pour un environnement de paiement en boucle fermée (closed-loop system) tel qu’on en voit dans les écoles, les universités, les entreprises ou les hôpitaux.



Qu’est-ce que ping.ping ?



Ping.ping propose un logiciel pour différentes solutions de paiement innovantes sans cash, dont un logiciel pour une carte de paiement rechargeable dans un système en boucle fermée. Le logiciel pour le système de paiement est connecté avec la carte d’étudiant et/ou du personnel, permettant ainsi à l’utilisateur de payer sans contact ses repas, ses impressions/photocopies, ses boissons aux distributeurs automatiques et aux machines à café, sa location d’un terrain de sport ou de vélos, etc. La carte ping.ping peut également être liée à toutes sortes d’autres applications comme le contrôle d’accès et l’enregistrement du temps.



Il est important de savoir que ping.ping ne gère pas de fonds. Le solde est directement versé sur le compte bancaire de l’école, de l’entreprise, de l’hôpital, du club sportif ou de l’organisateur de l’événement. Ping.ping fournit uniquement le logiciel, de sorte que les entreprises peuvent utiliser leur propre système de paiement au sein de leur propre environnement fermé, y compris tous les fonds.



« Ping.ping a pour ambition de faciliter et sécuriser davantage les paiements rapides et sans contact dans l’environnement fermé d’une organisation », souligne Marc Strackx, Directeur de ping.ping. « À cet égard, l’intégration de ping.ping dans l’app de paiement mobile Payconiq by Bancontact offre un service supplémentaire à nos clients. Nous espérons que plusieurs nouveaux clients utiliseront ce nouveau service en combinaison avec un environnement fermé. »



Recharge via l’app Payconiq by Bancontact



L’année dernière, l’app de paiement mobile Payconiq by Bancontact offrait un nouveau service en intégrant le service de paiement ping.ping, dans le but de faciliter et sécuriser davantage les paiements et les recharges. La recharge du solde ping.ping peut désormais se faire directement via l’app Payconiq by Bancontact, ce qui simplifie encore davantage la recharge mobile.



« Avec l’app Payconiq by Bancontact, nous souhaitons que les paiements mobiles soient aussi rapides, faciles et sûrs en toute situation », explique Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company. « En intégrant des services pratiques comme ping.ping dans l’app, nous aidons nos clients à recharger leur solde à distance et en toute sécurité. Ils sont désormais en mesure de recharger leur solde chez eux, sans contact physique avec un point de recharge. »