ESET réaffirme sa position de «champion» dans ‘Cybersecurity Leadership Matrix 2020’, la matrice mondiale de leadership en matière de cybersécurité

Canalys est une société leader en matière d'analyse du marché mondial, spécialisée dans les canaux de distribution. Elle a pour but de guider ses clients vers l'avenir de l'industrie technologique et de penser au-delà des modèles commerciaux du passé.La matrice de Canalys - Cybersecurity Leadership Matrix - a évalué 17 fournisseurs de cybersécurité sur leur canal mondial et les performances du marché au cours des 12 derniers mois. Cette Matrice combine les commentaires des partenaires de l'outil Vendor Benchmark de Canalys avec une analyse indépendante sur la dynamique de chaque fournisseur dans le canal de distribution en fonction de leurs investissements, de leur stratégie, de leurs performances sur le marché et de leur exécution.ESET a obtenus les points les plus élevés dans les catégories de disponibilité et d'approvisionnement des produits tout comme en facilité de fonctionnement. L'amélioration de la position d'ESET dans la matrice est le reflet du lancement d'un module d'activation MSP (Managed Service Providers) pour stimuler la croissance à travers 7000 MSP, ainsi que l'intégration des commentaires des partenaires- conseils locaux sur les plans de distribution des produits, les technologies et les besoins des clients. Cette approche collaborative garantit que les régions du monde entier fonctionnent de manière innovante et efficace et sont à l'écoute de l’évolution mondial de la cybersécurité.ESET était un des sept fournisseurs à se voir attribuer le statut de Champion et un des quatre, aux côtés de Cisco, Palo Alto Networks et Fortinet, dont ce statut a été réaffirmé. Les champions ont les scores les plus élevés dans le Canalys Vendor Benchmark et présentent des caractéristiques communes, entre autres l'amélioration, la simplification des processus de distribution et la démonstration d'un engagement à accroître les revenus générés par les partenaires. Ils doivent également démontrer qu'ils font des investissements durables dans l'avenir de leurs modèles de distribution, y compris les programmes et initiatives des canaux.Ignacio Sbampato, Chief Buisiness Officer d'ESET, a déclaré: «Nous sommes une entreprise axée sur les canaux depuis le début de notre existence et nos partenaires distributeurs le savent. Cette reconnaissance d'ESET en tant que «champion» deux années consécutives est bien la preuve que nous faisons un excellent travail ensemble sur base d'une approche honnête et directe afin de construire des collaborations solides et durables partout dans le monde. Nous innovons et améliorons constamment nos offres, et c’est extrêmement gratifiant de savoir que nos partenaires nous apprécient beaucoup et que notre soutien accru pour les MSP est apprécié à sa juste valeur. Une expérience Internet plus sûre pour tous est au cœur de notre mission dont le fondement est notre solide relation avec nos partenaires. »Pour en savoir plus sur les offres ESET, visitez notre site https://www.eset.com/be-fr/